Украинската ПВО свали 2 руски ракети над Киев

Нови експлозии са се чули в Киев тази сутрин. Според властите те са в резултат от работата на украинската система за противовъздушна отбрана, която е свалила 2 крилати ракети, изстреляни от руснаците.

Информацията е от военното управление в столицата, цитирано от Kyiv Independent. Към момента няма данни за убити или ранени, както и за нанесени щети.

В четвъртък сутрин са се чули взривове и в Днипро, Днепропетровска област. Това се е случило около 08:30 ч. местно време, а към момента няма информация за по-сериозни щети, предава „Украинска правда“.

В почти цяла Украйна са били задействани отново сирените за предупреждение от въздушни атаки. Според премиера Денис Шмигал руснаците се целят в съоръжения за добив и производство на газ.

New missile strikes on Ukraine are aimed at gas production facilities, Prime Minister Denys Shmyhal said — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 17, 2022

Air raid alert in many regions of #Ukraine. pic.twitter.com/NwvD73k9Ui — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2022

„Укренерго“ – държавният енергиен оператор в страната – съобщи, че днес ще има планирани и спешни прекъсвания на електрозахранването.

Today there will be planned and emergency blackouts throughout #Ukraine, reports "Ukrenergo". pic.twitter.com/4KGm1mK3Cr — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2022

Припомняме, че на 15 ноември Русия проведе най-масираната ракетна атака срещу Украйна от началото на войната. Изстреляни бяха около 90-100 ракети, като 75 от тях са били неутрализирани от ПВО. Предполага се, че в резултат от работата на системата за противовъздушна отбрана отломки от ракета са паднали в полското село Пшеводов (Пшеводув) до границата, където загинаха двама души.