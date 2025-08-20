Душан Керкез е на крачка от исторически резил в ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез е само на крачка от исторически резил. Както е известно, босненският специалист пое „червените“ преди началото на настоящия сезон, след като преди това води Ботев Пловдив. Под негово ръководство обаче „армейците“ се представят доста под очакваното като до момента все още нямат спечелен мач. Столичният гранд изигра общо 4 двубоя в Първа лига, в които записа три равенства и едно поражение.

Душан Керкез все още няма победа начело на ЦСКА

В неделя, 24 август на ЦСКА му предстои двубой с тима на ЦСКА 1948. Ако „червените“ не успеят да вземат победа, то Душан Керкез ще се превърне в първия треньор в историята на тима, който не е спечелил нито един от първите си пет мача начело на „армейците“. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. На този етап босненецът дели първото място в своеобразната класация с две легенди на българския гранд – Любослав Пенев и Стойчо Младенов.

Кои са другите двама треньори в своеобразната класация?

Стойчо Младенов стартира сезон 2013/14 с три равенства и една загуба. Той обаче успя да спечели петия си мач, след като ЦСКА прегази Нефтохимик с 4:0. В края на сезон 2014/15 пък Любослав Пенев стартира с 3 хикса и едно поражение. Все пак в петия си двубой начело Ел Голеадор успя да победи Литекс с 3:1. Трябва да се отбележи, че и за двамата треньори това не бяха първите им периоди при „армейците“.

