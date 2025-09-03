Все повече албанци се отказват от гражданството си

През първата половина на 2025 г. 103 души са се отказали от албанското си гражданство, показват официални данни. За сравнение, през същия период на миналата година броят им е бил 315, съобщи македонската медия bulevar.

Основната причина за отказ от албанския паспорт е придобиването на друго гражданство, като например немско или френско, където законите не позволяват двойно гражданство, съобщи euronews.al.

Според статистиката, миналата година рекордните 900 души са се отказали от албанско гражданство, докато от 2004 до 2024 г. около 522 000 албанци са се отказали от гражданството си.