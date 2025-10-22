Чехия дава на Украйна спътник за радарно наблюдение (СНИМКА)

Чехия дава на Украйна спътник за радарно наблюдение. Според Чешкото радио страната ще проектира и предаде спътник, оборудван с технология за радар със синтезирана апертура (SAR), който може да заснема изображения на земната повърхност при всякакви метеорологични условия и по всяко време на деня.

Каква ще е работата на спътника?

Министърът на транспорта Мартин Купка представи проекта по време на „Чешката космическа седмица“. Украйна поиска такава помощ, тъй като в момента разчита на спътникови данни от чуждестранни партньори.

В бъдеще този спътник ще стане част от орбитално съзвездие, което ще даде на Украйна редица подобрени възможности за навигация, комуникация, разузнаване и други.

