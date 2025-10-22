Гробницата на Тутанкамон е изложена на риск от срутване (СНИМКИ)

Гробницата на Тутанкамон е изложена на риск от срутване. Затова алармираха археолози в социалната мрежа "X". Изследователи от Кайрския университет откриха дълбоки пукнатини в каменните блокове на гробницата на Тутанкамон. Според тяхното проучване, пукнатините преминават през тавана на входа и гробните камери, позволявайки на вода да прониква. Влагата ерозира скалата, причинявайки растеж на гъбички и лющене на древните стенописи.

Ако не се предприемат спешни действия, гробницата може да бъде загубена завинаги

„Ако не се предприемат спешни действия, структурната цялост на гробницата може да бъде загубена завинаги“, предупреди професор Сайед Хемада в интервю за Daily Mail.

Основната причина за щетите датира от наводнението през 1994 г., след което стените и таванът започнаха да отслабват. Сега деградацията се ускорява — и археолозите се опасяват, че 3300-годишното гробно място може да се срути всеки момент.

