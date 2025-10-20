Войната в Украйна:

"ГЕРБ се преориентира към нов патрон. Пеевски във властта ще отприщи протести" (ВИДЕО)

20 октомври 2025, 19:30 часа 1985 прочитания 2 коментара

"Видяхме един изнервен Бойко Борисов, притиснат, който трудно може да взима вече самостоятелни решения и зависи най-вече от въздействието на Делян Пеевски." Това заяви политологът Милен Любенов в интервю за Студио Actualno, като допълни, че влиянието на депутата от ДПС "не е само над управлението и над конкретни министерства", а вече стига до структурите на ГЕРБ.

Политологът описа последните седмици като тест за вътрешната устойчивост на ГЕРБ. По думите му Борисов сам е подсказал, че предстоят движения вътре в партията – конгрес и евентуални промени в Изпълнителната комисия. Според Любенов ключовото сега е да се наблюдава "докъде е стигнал Пеевски по отношение на овладяването на структури в ГЕРБ", тъй като "много от народните представители на партията са по-скоро лоялни на Делян Пеевски", както и "включително и министри в рамките на това правителство".

Любенов предупреди, че официално участие на Пеевски във властта би било удар за управляващите: това би рискувало външни реакции, "включително от страна на Европейската народна партия", и може да "отприщи силна протестна вълна". В същото време той подчерта, че "той така или иначе вече има контрол върху редица министерства", а "по всичко личи, че тези министри се съобразяват с него по един или друг начин".

"Новия политически патрон"

Според политолога напрежението в ГЕРБ идва от бързото преориентиране на клиентелни мрежи към "нов политически патрон", когато усетят слабост у лидера. Така, по думите му, днешната ситуация напомня 2013 г., когато Борисов също е бил "притиснат от обстоятелствата".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По темата за "Има такъв народ" Любенов беше категоричен: "Аз мисля, че "Има такъв народ" приключиха като политически проект. Следващите парламентарни избори, когато и да са те, тази партия няма да е част вече от българския политически живот." Той изтъкна, че формацията е движена от ресурсни интереси и бизнес договорки, а не от политическа стратегия, и не очаква да търси предсрочни избори.

Ролята на Радев

В разговора беше засегната и ролята на президента Румен Радев. Любенов допуска, че в президентската институция "се работи" по бъдещ политически проект, но припомни конституционното ограничение държавният глава да не участва в ръководства на партии по време на мандата си.

Според него остър сблъсък с властта и демонстративни жестове от страна на президента са опит да "капитализира електорално в бъдещ план". Любенов изрази опасение, че евентуална партия около Радев би приличала на "авторитарно популистко движение", по-близо до централноевропейските модели, и това "по никакъв начин няма да допринесе за развитие на нормален демократичен процес у нас".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Бойко Борисов Милен Любенов Делян Пеевски Студио Actualno
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес