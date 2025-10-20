"ГЕРБ се преориентира към нов патрон. Пеевски във властта ще отприщи протести" (ВИДЕО)

"Видяхме един изнервен Бойко Борисов, притиснат, който трудно може да взима вече самостоятелни решения и зависи най-вече от въздействието на Делян Пеевски." Това заяви политологът Милен Любенов в интервю за Студио Actualno, като допълни, че влиянието на депутата от ДПС "не е само над управлението и над конкретни министерства", а вече стига до структурите на ГЕРБ.

Политологът описа последните седмици като тест за вътрешната устойчивост на ГЕРБ. По думите му Борисов сам е подсказал, че предстоят движения вътре в партията – конгрес и евентуални промени в Изпълнителната комисия. Според Любенов ключовото сега е да се наблюдава "докъде е стигнал Пеевски по отношение на овладяването на структури в ГЕРБ", тъй като "много от народните представители на партията са по-скоро лоялни на Делян Пеевски", както и "включително и министри в рамките на това правителство".

Любенов предупреди, че официално участие на Пеевски във властта би било удар за управляващите: това би рискувало външни реакции, "включително от страна на Европейската народна партия", и може да "отприщи силна протестна вълна". В същото време той подчерта, че "той така или иначе вече има контрол върху редица министерства", а "по всичко личи, че тези министри се съобразяват с него по един или друг начин".

"Новия политически патрон"

Според политолога напрежението в ГЕРБ идва от бързото преориентиране на клиентелни мрежи към "нов политически патрон", когато усетят слабост у лидера. Така, по думите му, днешната ситуация напомня 2013 г., когато Борисов също е бил "притиснат от обстоятелствата".

По темата за "Има такъв народ" Любенов беше категоричен: "Аз мисля, че "Има такъв народ" приключиха като политически проект. Следващите парламентарни избори, когато и да са те, тази партия няма да е част вече от българския политически живот." Той изтъкна, че формацията е движена от ресурсни интереси и бизнес договорки, а не от политическа стратегия, и не очаква да търси предсрочни избори.

Ролята на Радев

В разговора беше засегната и ролята на президента Румен Радев. Любенов допуска, че в президентската институция "се работи" по бъдещ политически проект, но припомни конституционното ограничение държавният глава да не участва в ръководства на партии по време на мандата си.

Според него остър сблъсък с властта и демонстративни жестове от страна на президента са опит да "капитализира електорално в бъдещ план". Любенов изрази опасение, че евентуална партия около Радев би приличала на "авторитарно популистко движение", по-близо до централноевропейските модели, и това "по никакъв начин няма да допринесе за развитие на нормален демократичен процес у нас".