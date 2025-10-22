Войната в Украйна:

Гледат делото за убийството на Пейо Пеев

22 октомври 2025, 06:37 часа 414 прочитания 0 коментара
Софийският градски съд ще гледа делото за убийството на Пейо Пеев. На 1 април 2025 г. беше даден ход по същество на делото, 15 месеца след убийството на Пеев. Обвинени са неговата съпруга Габриела Славова и майка й - бившата дипломатка Красимира Трифонова. Защитата на Трифонова настоя да се изчака назначената психиатрична експертиза, която да покаже вменяема ли е Трифонова, но въпреки това тогава съдия Иво Хинов даде ход по същество.

На 19 юни 2025 г. стана ясно, че Красимира Трифонова няма психиатрично заболяване - едно от заключенията на комплексната съдебно-психиатрична експертиза, която беше приета по време на съдебно заседание.

Трифонова е обвинена, че в съучастие с дъщеря си - Габриела Савова, е убила по особено жесток начин Пейо Пеев. Тялото на мъжа, който бе съпруг на Савова, беше намерено в края на месец януари 2024 година в опожарена кола на Витоша.

Съдебно-медицинска експертиза установи, че той е бил удушен от двете жени. В края на април 2024 година Софийският апелативен съд остави под домашен арест Габриела, която е с електронна гривна.

Виолета Иванова
