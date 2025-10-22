Войната в Украйна:

Зеленски: Ракетите "Томахоук" показаха - колкото по-далекобойни са оръжията ни, толкова по-готова е Русия да спре войната (ВИДЕО)

22 октомври 2025, 00:35 часа 540 прочитания 0 коментара
Зеленски: Ракетите "Томахоук" показаха - колкото по-далекобойни са оръжията ни, толкова по-готова е Русия да спре войната (ВИДЕО)

"Вече приключихме подготовката за предстоящите ни срещи с европейските партньори – важни събития, планирани за края на тази седмица". Това обяви в традиционното си вечерно обръщение украинският президент Володимир Зеленски. "Първо, ще бъде сключено силно и в много отношения напълно ново споразумение за нашите отбранителни способности – споразумение, което ще приложим като част от дългосрочните гаранции за сигурността на нашата държава и на целия ни народ. Все още е твърде рано да споделяме подробности – всичко ще се разкрие през седмицата", добави той.

Още: Зад кулисите: Тръмп се разкрещял на Зеленски и захвърлил подадените му карти на фронта

"Второ, ние сме напълно единни с нашите партньори по отношение на дипломацията и съм благодарен на всички за тяхната подкрепа и принципни позиции – на всички страни, на всички лидери. Украйна отново изрази готовност да сложи край на войната. Проведохме среща с президента на Съединените щати и се споразумяхме да се опитаме да организираме диалога точно по този начин – по настоящата фронтова линия. Точно това беше сигналът, който президентът Тръмп предаде на своя екип. Той беше и обявен публично", заяви още Зеленски.

"Фронтовата линия може да стане основа на дипломацията. Вместо това Русия продължава да прави всичко възможно, за да се измъкне от дипломацията – и веднага щом въпросът за далекобойните възможности за нас – за Украйна – стана по-малко наложителен, интересът на Русия към дипломацията почти автоматично изчезна. Това показва, че именно този въпрос – въпросът за нашите далекобойни ударни възможности – може да е незаменим ключ към мира. Колкото по-голям е обсегът на Украйна, толкова по-голяма е готовността на Русия да сложи край на войната. Тези седмици потвърдиха това. Дискусията за ракетите „Томахок“ се оказа значителна инвестиция в дипломацията – ние принудихме Русия да разкрие, че именно ракетите "Томахоук" са картата, която те вземат насериозно. Ще продължим да работим с европейците и американците по въпроса за далекобойните способности. Въздушната отбрана, разбира се, е най-важният приоритет", категоричен бе украинският президент.

Още: Зеленски и 12 евролидери натискат Русия за мир при условието на Тръмп

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия Володимир Зеленски война Украйна Томахоук ракети Томахоук
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес