Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег

22 октомври 2025, 06:15 часа 183 прочитания 0 коментара
Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег от източното си крайбрежие по посока Японско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия. Канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон съобщи, че е свикала заседание на Съвета за национална сигурност след изстрелванията от страна на Пхенян.

Ракетите са били изстреляна броени дни преди посещението в Южна Корея на световни лидери, които ще участват другата седмица в среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Сред тях ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин. Очаква се Тръмп да разговарят с южнокорейския си колега по време на срещата.

Първи ракети от май насам

Това е първото изстрелване на балистична ракета от Пхенян от май. Северна Корея отхвърля международната забрана за разработването на балистични ракети, която е подкрепена от редица държави, сред които САЩ и Южна Корея.

По-рано южнокорейската армия засече няколко снаряда, за които се смята, че са балистични ракети с малък обсег на действие, изстреляни в североизточна посока от район в близост до севернокорейската столицата Пхенян, съобщи Обединеният началник-щаб на Въоръжените сили на Република Корея. Южнокорейските военни уточниха, че ракетите са изминали около 350 километра преди да паднат.

Сеул съобщи, че е информирал САЩ и Япония за изстрелванията.

Новият японски министър-председател Санае Такаичи заяви, че изстрелването на ракети от Северна Корея не е оказало влияние върху сигурността на Япония и че Токио споделя информация в реално време с Вашингтон.

Предишният ракетен опит на Пхенян датира от 8 май. Тогава бяха изстреляни няколко балистични ракети с малък обсег, отново от източното крайбрежие на Северна Корея, припомня Ройтерс.

Северна Корея представи най-новата си междуконтинентална балистична ракета на военен парад по-рано този месец, отбелязва Ройтерс.

Президентската канцелария на Южна Корея съобщи, че е свикала заседание по въпросите на националната сигурност след изстрелването на ракетите от Северна Корея.

