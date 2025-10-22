Дронове и ракети: Руски завод за взривни вещества гори, в Киев и Запорожие - куп пожари и пострадали (ВИДЕО)

Серията от въздушни удари, които Русия и Украйна си разменят всяка нощ, не прекъсна и тази нощ. Интервалите, в които стават ударите, доста често стават много кратки и новини за поразени цели излизат ежечасно.

В Русия е ударен нов завод – в Саранск. Предприятието официално произвежда градински мебели, велотренажори и барбекюта, но в мирно време – сега продукцията му е ориентирано приоритетно към взривни вещества, специално за гранати. Има видеокадри от атаката, които са геолокализирани, а губернаторът на Мордовия Артьом Здунов признава в официалния си канал в Телеграм, че "в едно от нашите предприятия има щети", без да уточнява кое, но явно става въпрос за Саранския механичен завод. Предприятието произвежда и проходни клапани за компресори и е единственият производител на тези продукти в Русия. Заводът разполага с четири производствени площадки и изпитателен полигон за готови продукти (ГЕОЛОКАЛИЗАЦИЯ).

В близост до Саранския механичен завод обаче има още предприятия – две от тях са за производство на оптични системи:

И още - ТЕЦ в Смоленск гори, явно последствие от атака с дронове:

Пак масирана комбинирана руска въздушна атака в Украйна

В Украйна също има щети след нощни въздушни удари на Руската федерация, която явно пак направи мащабна атака. В Запорожието е имало руски атаки с дронове "Шахед", ракети и авиационни бомби. След 6:00 часа ръководителят на военновременната администрация на Запорожието Иван Фьодоров съобщи в канала си в Телеграм за 13 ранени, поразена е гражданска инфраструктура.

В Бровари, Киевска област, както и в Печорски район на Киев, са падали отломки от свалени руски дронове, което е причинило щети на автомобили, казва кметът на Киев Виталий Кличко в канала си в Телеграм. В Деснянски район е имало пожар в 10-етажна жилищна сграда, в Печорск също има щети по многоетажна сграда, добавя Кличко буквално преди минути. В район "Днепър" на украинската стоица също е избухнал пожар в многоетажна сграда след руски удар – за момента Кличко съобщава за 1 убит и 10 ранени, разчистват се отломки. В канала в Телеграм на украинските ВВС има информация за изстреляни от Русия балистични ракети – в област Суми също има руски обстрел. Според руският военнопропаганден канал "Два майора" в Киев е ударена ТЕЦ 5, а в Измаил, Одеска област, имало удари по пристанищна инфраструктура.

Снощи в Черниговска област под масирана атака с руски дронове попадана Новгород-Сиверски. Ударът е причинил пожар в жилищна сграда, а попадение е регистрирано и близо до едно от лечебните заведения в града. По предварителна информация 4 души са загинали, още 10 са ранени, сред които 10-годишно дете, съобщава украинската спешна служба:

