22 октомври 2025, 06:15 часа 179 прочитания 0 коментара
Депутатите се надцакват популистки: Обсъждат три варианта за заплатите на младите лекари

Три варианта за определяне на минималните възнаграждения на медиците и младите лекари в лечебните заведения ще обсъдят депутатите от Комисията по здравеопазване в Народното събрание, предаде БНР. На заседанието ще бъде разгледан доклад с предложения, въпреки че срокът за нови предложения беше удължен до края на октомври. Още: Една трета от лекарите и сестрите ни страдат от депресия. Каква е ситуацията в Европа?

Кой какво предлага?

Предложението на управляващото мнозинство, което има най-голям шанс да бъде одобрено, предвижда основните заплати на медицинския персонал да бъдат не по-ниски от заложените в действащия колективен трудов договор.

От инициативата "Бъдеще в България" отхвърлиха този вариант още през лятото и поискаха обвързване на заплащането с процент от средната работна заплата у нас.

От парламентарната група на ПП-ДБ запазват предложението си лекарите без специалност да получават минимум 150 процента от средната заплата, а медицинските специалисти – минимум 125%. Едно от новите предложения на ПП-ДБ предвижда месечното възнаграждение на директор на държавна или общинска болница да не може да надхвърля месечната заплата на министър.

В проекта на "Възраждане" за медицинските сестри се залага по-висок процент – 140 на сто от средната заплата.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
