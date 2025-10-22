Русия засилва атаките срещу Украйна, използва все повече дронове: Данни на британското разузнаване

Русия засилва използването на атакуващи дронове срещу Украйна. Статистиката показва, че само през септември бяха изстреляни над 5000 безпилотни летателни апарата, съобщава британското разузнаване. Докладът посочва, че през септември Русия е изстреляла около 5500 ударни дрона срещу Украйна, в сравнение с около 4100 през август. Към средата на октомври 2025 г. броят им вече надхвърля 3000. Темпото на атаките остава високо.

През септември Русия извърши четири мащабни удара, включващи стратегически бомбардировачи — най-големият на 7 септември, когато бяха извършени атаки по над 800 цели. Разузнавателните служби отбелязват, че комбинацията от ракети и дронове на Русия е предназначена да претоварва противовъздушната отбрана на Украйна и да увеличава оцеляването на нейните боеприпаси. През същия месец Русия също изстреля над 70 крилати ракети AS-23A KODIAK — обозначението на НАТО за моделите Kh-101 и Kh-102.

