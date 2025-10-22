Войната в Украйна:

Белгия обяви кога ще даде F-16 на Украйна (СНИМКА)

22 октомври 2025, 06:10 часа
Белгия ще даде своите изтребители F-16 на Украйна, след като новите ѝ F-35 бъдат напълно оперативни за охраняване на въздушното небе на белгийската държава, пишат социалните мрежи. Министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че страната ще предаде F-16 веднага щом започне активното разполагане на произведените в САЩ F-35.

Кога Белгия ще използва F-35?

Според него първите три F-35 вече са пристигнали, но ще отнеме около година до година и половина, за да бъдат въведени в пълна експлоатация.

„Когато постигнем оперативна способност, ще можем да прехвърлим нашите F-16 на Украйна“, каза Франкен на форума на Центъра за европейска политика в Брюксел.

Той подчерта, че преминаването към F-35 бележи ключов етап за военновъздушните сили на Белгия, тъй като страната участва в ядрената мисия на НАТО, а самолетите са гръбнакът на нейната стратегия за възпиране.

Антон Иванов
