Белгия обяви кога ще даде F-16 на Украйна (СНИМКА)

Белгия ще даде своите изтребители F-16 на Украйна, след като новите ѝ F-35 бъдат напълно оперативни за охраняване на въздушното небе на белгийската държава, пишат социалните мрежи. Министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че страната ще предаде F-16 веднага щом започне активното разполагане на произведените в САЩ F-35.
Кога Белгия ще използва F-35?
Belgium will transfer its F-16 fighter jets to Ukraine once its new F-35s are fully operational— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2025
Defense Minister Theo Francken said the country will hand over the F-16s as soon as it begins active deployment of the U.S.-made F-35s.
According to him, the first three F-35s have… pic.twitter.com/wRyq2TYJUj
Според него първите три F-35 вече са пристигнали, но ще отнеме около година до година и половина, за да бъдат въведени в пълна експлоатация.
„Когато постигнем оперативна способност, ще можем да прехвърлим нашите F-16 на Украйна“, каза Франкен на форума на Центъра за европейска политика в Брюксел.
Той подчерта, че преминаването към F-35 бележи ключов етап за военновъздушните сили на Белгия, тъй като страната участва в ядрената мисия на НАТО, а самолетите са гръбнакът на нейната стратегия за възпиране.
