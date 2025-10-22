31 пъти повече внос на бензин: Русия изпадна в тотална зависимост от Беларус

За над 30 пъти увеличение на вноса на бензин в Русия от Беларус през октомври и то на годишна база съобщава руският икономически ежедневник "Комерсант". Това е абсолютен рекорд и изглежда засега помага на руския пазар на горива за вътрешна употреба да се постабилизира. Според експертни мнения, тази зависимост на Путинова Русия от Беларус може да се задържи няколко месеца, докато не се възстанови пълният капацитет на преработка на руските рафинерии, които са постоянна цел на украинските дронове.

Обемите на продажбите на беларуски бензин на борсата в Санкт Петербург са се увеличили 31,7 пъти през първите две седмици на октомври в сравнение с октомври 2024 г., достигайки 24 720 тона, според доклад на Руската национална агенция за борси. На 20 октомври на борсата са продадени 1020 тона беларуски бензин. Най-високият дневен обем на продажбите през миналата седмица - 5700 тона - е достигнат на 15 октомври. Продажбите на бензин на борсата в Санкт Петербург за първите девет месеца на 2025 г. възлизат на общо 7,74 милиона тона. Доставките на беларуски горива остават редовни.

Бензин АИ-92 от Беларус върви на цена от 82 000 до 82 500 рубли за тон - данни от 20 октомври. АИ-95 се е търгувал на цена от 85 400 до 85 500 рубли за тон. Цените на АИ-92 в индекса European Russia на 21 октомври са се увеличили с 0,08% до 74 390 рубли за тон, докато АИ-95 е поевтинял с 0,02% до 79 660 рубли за тон.

Павел Баженов, президент на Руския независим горивен съюз, твърди, че железопътните доставки от Беларус до Русия са се увеличили експоненциално, достигайки 40 000-50 000 тона. По-ниските вътрешни цени са направили продажбата на беларуски бензин в Русия печеливша, отбелязва Баженов. Той обаче добавя, че в някои руски региони продължават да има недостиг на бензин и забавяне на доставките.

В средата на септември, на фона на непланирани спирания на няколко големи руски рафинерии, продажбите на бензин на едро паднаха до най-ниските си нива от две години; по-специално продажбите на АИ-92 спаднаха с почти една четвърт. В началото на октомври вицепремиерът Александър Новак предложи увеличаване на вноса на беларуски бензин в Русия до 300 000 тона на месец като част от мерките си за подкрепа на вътрешния пазар.

Източник: Комерсант