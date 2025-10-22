Войната в Украйна:

Тръмп разкри защо е отменил срещата с Путин

22 октомври 2025, 06:24 часа 222 прочитания 0 коментара
Тръмп разкри защо е отменил срещата с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с руския диктатор Владимир Путин, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Тръмп каза това, след като по-рано вчера стана ясно, че засега няма да има нова среща между него и Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

ОЩЕ: Отново измамен: Тръмп е отменил срещата с Путин

Едва миналата седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за Украйна.

"Не, не, не искам безсмислена среща. Не искам да се губи време, така че ще видим какво ще се случи", каза обаче Тръмп пред репортери в Белия дом вчера.

Отказът на Русия да се съгласи незабавно на прекратяване на огъня хвърли сянка върху усилията за започване на преговори.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Срещата Путин-Тръмп в Унгария е пред провал, САЩ възмутени от нахалството на Русия

В "неофициален документ", изпратен до Вашингтон, Москва е повторила условията си за постигане на мирно споразумение с Киев, казаха двама представители на американските власти и още един човек, запознат със ситуацията.

Русия по-конкретно иска да ѝ бъде предаден контролът върху целия Донбас - нещо, което Украйна отказва да приеме.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп среща Владимир Путин война Украйна информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес