Защо Борисов избухна, а Пеевски предпочита Желязков за премиер: Говори Боряна Димитрова (ВИДЕО)

Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов избухна пред партийния актив миналата седмица? Защо лидерът на ДПС - “Ново начало“ Делян Пеевски, макар и поканен, засега не дава заявки, че реално ще влезе във властта и защо предпочита за премиер Росен Желязков, а не Бойко Борисов? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори социологът от “Алфа Рисърч “ Боряна Димитрова. Тя коментира и тезата на някои наблюдатели, че избухването на Борисов е не само заради шестото място на ГЕРБ на частичните местни избори в Пазарджик, а и за да покаже, че той все още управлява държавата, след като успя да спре работата на парламента и правителството: “Борисов безспорно има позии и те не бива да се подценяват.

Машинистите са двама

Защото той все пак е лидер на най-голямата партия в парламента, лидер на управляващото мнозинство. Все пак ми се струва, че в развитията не само на случая в Пазарджик, но развитията, които виждаме през последните месеци показват, че машинистите са двама.

И че тези двама машинисти, също използвам думи от изказването на г-н Борисов, се съобразяват един с друг. И факт е, че той го направи, макар че много бъзро след това имаше уточнения, че няма да отидем на предсрочни избори.

Ако все пак се опитаме да резюмираме ситуацията, бих казала следното: От една страна ние имаме опит на Борисов да приобщи “Ново начало“ към отговорностите на управленската коалиция, от друга страна обаче имаме демонстрирано самостоятелно поведение на Пеевски, който казва:

Пълно разделение или приятелска прегръдка

Не, не, аз няма да вляза директно във вашите сметки, аз имам собствена политическа линия на поведение“.

Тук според мен, каквото и да се случи днес, можем да видим от силно раздалечаване и цялостно преформатиране, до излизане, приятелска прегръдка, все едно, че нищо не се е случило.

Моето разбиране е, че оттук натакък вече духът от бутилката е излязъл. Тези напражания няма как да не се увеличават електорално по места.“

Според Боряна Димитрова Пеевски предпочита за премиер Росен Желязков, а не Бойко Борисов, защото самият Пеевски би се чувствал в по-притеснена позиция, ако лидер на политическа сила, какъвто е Борисов, е премиер. Това би поставило Пеевски в едно подчинено положение.

