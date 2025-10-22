Войната в Украйна:

Земетресения разлюляха Камчатка и Еквадор

22 октомври 2025, 06:04 часа 232 прочитания 0 коментара
Земетресения разлюляха Камчатка и Еквадор

Земетресения бяха регистрирани край полуостров Камчатка в руския Далечен изток и Еквадор. Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами. Земетресението край Камчатка е било с магнитуд 5,3, предаде ТАСС, като се позова на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките.

Още: Няма спасение от земетресенията: Учените признаха, че не могат да ги предвиждат

Няма данни за пострадали хора и материални щети

Трусът станал на дълбочина от 48,7 километра, с епицентър на 71 километра от град Петропавловск Камчатски, се казва в съобщението. Камчатка се намира в сеизмичен район, където често биват регистрирани земетресения и изригват вулкани.

Още: Земетресения на гръцки острови, пълни с туристи

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В края на юли край руския полуостров бе регистриран най-силният трус на Земята от 2011 г. Земетресението с магнитуд 8,7 доведе до образуването на вълни цунами в Тихия океан. Трусът с магнитуд 5,6 бе регистриран междувременно край бреговете на Еквадор, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Земетресението е станало на дълбочина от 35 километра.

Еквадор се намира в Тихоокеанския огнен пръстен. Това е най-сеизмичният район на Земята, като там често стават земетресения и изригват вулкани.

Още: След земетресенията: Предстои ли още по-голяма катастрофа? Анализ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Еквадор Камчатка земетресение земетресения
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес