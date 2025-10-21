Виденова зима за България? Трудно, но с много проблеми за бюджета: Обясненията от Михаил Кръстев (ВИДЕО)

Виденова зима трудно може да се получи. България се намира в различно геополитическо и макроикономическо състояние. Но това, което предстои, си е достатъчно тревожно. Преломен е моментът, България има един от последните си шансове да възстанови фискалната си дисциплина.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива, Михаил Кръстев, коментирайки предстоящия държавен бюджет в евро. По думите на Кръстев държавата трябва да преосмисли бюджетните си грешки, въведени през последната година. Тези грешки бяха допуснати, но трябва да се признаят и да се поправят.

Според Кръстев увеличаването на данъците би било изключително вредно за българската икономика - както за бизнеса, така и за българските граждани. Дори да си изпълни предложението за повишение на ДДС с 2%, реалното равнище на ДДС би довело по-малко от 5 млрд приходи. Трябва да се спре с увеличаването на калпак и всяко едно министерство, всяка една институция да прецени какво върши и къде има нужда от повече ресурс. Има страшно много ведомства, в които има прекалено раздут щат и трябва да се направи преизчисление. Има например нископлатени служители, които обаче генерират стойност, счита експертът.

По думите на Михаил Кръстев е необходима сериозна, но логична стъпка към оптимизация на държавата администрация. Замразяване на доходите, намаляване на ръста на доходите в публичния сектор, както и на пенсиите и оптимизиране на пенсионната система - чуваме 800 000 души с инвалидни пенсии и ТЕЛК, а това категорично не е нормално за една пенсионна система. Как ще се постигне ефект за намаляване на тежестта върху фиска? Трябва да се помисли и за оптимизиране на пенсиите за възраст, а не за стаж, убеден е още Кръстев.

