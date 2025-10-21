Войната в Украйна:

Виденова зима за България? Трудно, но с много проблеми за бюджета: Обясненията от Михаил Кръстев (ВИДЕО)

21 октомври 2025, 19:30 часа 300 прочитания 0 коментара

Виденова зима трудно може да се получи. България се намира в различно геополитическо и макроикономическо състояние. Но това, което предстои, си е достатъчно тревожно. Преломен е моментът, България има един от последните си шансове да възстанови фискалната си дисциплина. 

Това заяви в предаването “Студио Actualno” изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива, Михаил Кръстев, коментирайки предстоящия държавен бюджет в евро. По думите на Кръстев държавата трябва да преосмисли бюджетните си грешки, въведени през последната година. Тези грешки бяха допуснати, но трябва да се признаят и да се поправят. 

Според Кръстев увеличаването на данъците би било изключително вредно за българската икономика - както за бизнеса, така и за българските граждани. Дори да си изпълни предложението за повишение на ДДС с 2%, реалното равнище на ДДС би довело по-малко от 5 млрд приходи. Трябва да се спре с увеличаването на калпак и всяко едно министерство, всяка една институция да прецени какво върши и къде има нужда от повече ресурс. Има страшно много ведомства, в които има прекалено раздут щат и трябва да се направи преизчисление. Има например нископлатени служители, които обаче генерират стойност, счита експертът. 

По думите на Михаил Кръстев е необходима сериозна, но логична стъпка към оптимизация на държавата администрация. Замразяване на доходите, намаляване на ръста на доходите в публичния сектор, както и на пенсиите и оптимизиране на пенсионната система - чуваме 800 000 души с инвалидни пенсии и ТЕЛК, а това категорично не е нормално за една пенсионна система. Как ще се постигне ефект за намаляване на тежестта върху фиска? Трябва да се помисли и за оптимизиране на пенсиите за възраст, а не за стаж, убеден е още Кръстев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Скрински
Румен Скрински Отговорен редактор
Интервю видео Студио Actualno Михаил Кръстев Бюджет 2025
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес