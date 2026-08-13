Пътнически влак дерайлира във Великобритания (ВИДЕО)

Пътнически влак дерайлира край железопътната гара в Люис, Великобритания, информира Ройтерс. Британската транспортна полиция съобщи, че нейни служители и екипи на други спешни служби са реагирали на инцидента. Снимки от мястото, публикувани в социалните мрежи, показват, че поне един от вагоните се е преобърнал на една страна след инцидента, станал на около 72 км южно от Лондон. Съобщава се за най-малко 11 пострадали.

A passenger train derailed and overturned in the UK — 11 people were injured



The accident occurred near the town of Lewes in East Sussex. Around 150 people were on board, and three carriages overturned onto their sides. pic.twitter.com/bxDFFiWijN — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

Министърът на транспорта Хайди Александър заяви в публикация в X, че е разтревожена от инцидента. Тя добави, че правителството работи бързо със сектора на железопътния транспорт, за да окаже необходимата помощ на пътниците.