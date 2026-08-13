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Пътнически влак дерайлира във Великобритания (ВИДЕО)

13 август 2026, 22:52 часа 505 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Пътнически влак дерайлира във Великобритания (ВИДЕО)

Пътнически влак дерайлира край железопътната гара в Люис, Великобритания, информира Ройтерс. Британската транспортна полиция съобщи, че нейни служители и екипи на други спешни служби са реагирали на инцидента. Снимки от мястото, публикувани в социалните мрежи, показват, че поне един от вагоните се е преобърнал на една страна след инцидента, станал на около 72 км южно от Лондон. Съобщава се за най-малко 11 пострадали.

Министърът на транспорта Хайди Александър заяви в публикация в X, че е разтревожена от инцидента. Тя добави, че правителството работи бързо със сектора на железопътния транспорт, за да окаже необходимата помощ на пътниците.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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