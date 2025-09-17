Войната в Украйна:

Въпреки войната: Зеленски обяви повишаване на учителските заплати и студентските стипендии

17 септември 2025, 06:03 часа 335 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски обяви повишаване на учителските заплати и студентските стипендии от следващата година въпреки войната с Русия, предаде ДПА. "Разпоредих всички социални задължения на нашата държава да бъдат изпълнени изцяло и да се увеличи подкрепата за хората", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение. По-рано украинската министър-председателка Юлия Свириденко запозна президента с основните точки от проектобдюжета за 2026 г.

Зеленски обяви, че разходите за образование ще бъдат увеличени с 66 милиарда гривни (1,35 милиарда евро), и допълни, че са предвидени повече средства и за здравеопазването.

Заложеният от правителството дефицит възлиза на 18,4% от брутния вътрешен продукт (около 40,5 милиарда евро). Планирано е държавните разходи като цяло да бъдат увеличени с приблизително 8,5 милиарда евро.

Парите за отбрана по-конкретно ще бъдат с почти 3,5 милиарда евро повече. За пенсии са заделени с над 2,5 милиарда евро повече.

Близо половината от средствата за бюджета - 43% (почти 43 милиарда евро), ще бъдат осигурени от чужбина.

Украйна се защитава с помощта на Запада срещу руската агресия вече повече от три години и половина.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
