Злато, злато и още злато: Швейцария си купи по-ниски мита от Тръмп (СНИМКА)

Швейцария изглежда успя да открие ключа към сърцето на Доналд Тръмп що се отнася до по-благоприятни условия за търговия със Съединените щати. Този ключ всъщност не е особена тайна - пределно ясно е, че за Тръмп златото и кича са неща, които разтапят сърцето му.

Беларуската опозиционна медия NEXTA публикува снимка от Овалния кабинет на Тръмп, като тя отразява резултата от посещение на швейцарска делегация при американския президент. Швейцарците са дошли солидно подготвени - с много щедри подаръци за Тръмп, сред които огромно златно кюлче и чифт златни настолни часовници Rolex. Американският лидер, известен с любовта си към златото и лукса, прие жеста топло и намали митата за Швейцария.

Припомняме - Тръмп се заканваше да наложи 39% мита на Швейцария в търговските отношения на САЩ, но сега митата са 15%. "Така значи е трябвало през цялото време", иронизира NEXTA относно резултата - Още: Тръмп намалява митата за Швейцария и върху кафето и бананите

Припомняме, че Тръмп се развихри много сериозно с налагането на тежки мита на редица държави, с основен арумент, че допреди това въпросните страни се възползвали от САЩ. Има обаче съдебни перипетии по темата и може да се окаже, че налозите са против американската конституция, което ще е огромен удар за Тръмп и управлението му - Още: Удар по Тръмп: Предупреди за икономическа катастрофа, ако митата паднат в съда