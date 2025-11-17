Друг прокурор да разследва Сарафов и при какви обстоятелства: Ново предложение от зам.-председателя на ВКС

Да бъде назначен нов ad hoc прокурор (разследващ прокурор - б.р.), ако има неприключили разследвания срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това ново предложение отправи заместник-председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лада Паунова пред Нова телевизия. През тези две години обвинение срещу главния прокурор не е повдигнато.

"Голяма част от сигналите, включително и на пръв поглед не съдържат данни за престъпление, извършено от главния прокурор. Защото например осъдено лице ми пише, че е осъдено несправедливо и вини за това главния прокурор. Има и сериозни сигнали. В началото бяха изпратени материали от вече образувано досъдебно производство. Имаше и други по-сериозни сигнали, свързани с имотното състояние на и.ф. главния прокурор или пък конкретни действия. За Петьо Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса имаше по-сериозни фактически данни, но как са разследвани и събирани доказателства, няма как да кажа. Имало е и годни за преследване сигнали", коментира магистратът.

Тя обясни, че през периода от въвеждане на механизма до настоящия момент във ВКС са постъпили общо 108 уведомления за извършени престъпления от главен прокурор или негов заместник, като са образувани 73 преписки.

"Защо са по-малко преписките? Защото съм обединявала няколко сигнала в една преписка, ако са от едно и също лице или касаят едно и също деяние. От тези общо 73 преписки – 43 са изпратени на Софийска градска прокуратура и 29 на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. Оттам нататък, какво се случва по тези преписки, нито ръководителят на НК на ВКС в мое лице, нито Наказателна колегия има информация, тъй като законът не предвижда каквото и да е уведомяване или отчетност за това какво се случва с преписките, които са изпратени на т.нар. ad hoc прокурор", обясни Паунова.

Кога нов прокурор може да разследва Сарафов?

Снимка: БГНЕС

Лада Паунова поясни още, че законовият регламент би следвало да предвиди някаква отчетност на ad hoc прокурора, ако не постоянно през времето, в което упражнява дейността си, то поне с приключване на мандата, да стане ясно по колко преписки е работил, какви са резултатите от тях. Другата хипотеза, при която актове, постановени от ad hoc прокурора, подлежат на контрол, е когато той прекрати наказателно производство. Това също подлежи на съдебен контрол, посочи Паунова.

И разясни повече за правомощията на ad hoc прокурора. Те могат да бъдат упражнявани максимално в двегодишен срок, което означава, че действително няма друг път освен Прокурорската колегия на ВСС да освободи Талева от заеманата позиция и съответно Съдийската колегия да я назначи като съдия в Градския съд. Следва назначаване на нов прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, но това ще стане в случай, че има неприключили производства срещу главния прокурор, уточни Лада Паунова.

По думите ѝ ако има такива, тогава ще се пристъпи към избор на нов ad hoc прокурор - измежду съдии и прокурори. Вече сме предприели процедура по изискване от съдилищата на съгласие от съдиите и прокурорите, отговарящи на условията да бъдат включени в списъка на възможните кандидати за разследване на главния прокурор, уточни зам.-председателят на ВКС.

Легитимен ли е главният прокурор?

Снимка: БГНЕС

Лада Паунова се позова на Наказателната колегия на ВКС, която казва, че главният прокурор е нелегитимен и с изтекъл мандат. "По-късно прокуратурата отвърна. В позицията от държавното обвинение казаха, че ръководството на ВКС преследва единствено политически цели – жалък опит за дискредитиране от прокуратурата", посочи тя.

"Дали и.ф. главен прокурор понастоящем е активно легитимиран да иска възобновяване на наказателни дела? Отговорът е отрицателен. В тази насока вече има три съдебни акта, две разпореждания и едно решение на ВКС, с които се приема, че в рамките на НПК, сега действащият и.ф. главен прокурор не е активно легитимиран да подава искане за възобновяване", допълни Лада Паунова.

Тя беше категорична - поне в две разпореждания изрично се е произнесла по въпроса, като е обяснила, че механизмът за разследване на главния прокурор не е свързан единствено и само с институционалното място, а с фактическото отношение.

"Фактическият и.ф. на главен прокурор също толкова може да попречи на разследването, както и титулярният главен прокурор. Всъщност и в този смисъл са и направените промени, които са в резултат от решението на ЕСПЧ по делото "Колеви срещу България". В него се казва, че трябва да се осигури независим механизъм, такъв, че и.ф. главен прокурор или действащият да не може да пречи на разследването спрямо него. Не мога да кажа какво ще предприеме следващият ад хок прокурор, но в крайна сметка отказите му ще подлежат на съдебен контрол. Този механизъм е необходим. По-скоро не е много добър, но може да се усъвършенства така, че да постигне целите си", подчерта Паунова.