Призив от Ватикана за справедлив и траен мир в Украйна

Папа Лъв XIV изрази съболезнования за убитите хора в Украйна в резултат на неотдавнашните руски атаки, предаде Укринформ, като се позова на публикация на папата в "X". "С тъга следя новините за атаките, които продължават да поразяват редица украински градове, включително Киев. Тези нападения причиняват смъртни случаи и ранени, сред които и деца, и нанасят сериозни щети на гражданската инфраструктура, оставяйки семейства без дом с настъпването на студа", написа Светият отец.

Той изрази солидарност с жертвите и призова хората да не свикват с войната и разрухата. "Нека се помолим заедно за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна", призова папа Лъв XIV.

Броят на засегнатите хора при широкомащабната руска атака срещу Киев в петък е достигнал 36, като за шестима е потвърдено, че са били убити.

Рано сутринта в петък (14 ноември) Русия предприе масирана атака срещу Киев.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на страната му да финансират повишаването на обема на производство на дронове. Сибига написа в социалната мрежа "X", че руският президент Владимир Путин ще прекрати войната само, ако бъдат изпълнени две условия.

Първо, Путин трябва да загуби "илюзията, че може по някакъв начин да спечели на фронта". Второ, цената за продължаване на войната трябва да надвиши цената за прекратяването ѝ.