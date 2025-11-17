Рояци дронове: Голям руски завод и украинско пристанище на Дунав горят. В Донецк няма ток (ВИДЕО)

Унищожителните въздушни атаки между Украйна и Русия, които вече са абсолютно ежедневие, не стихнаха и тази нощ. Поражения, щети и човешки жертви белязаха и нощта на 16-ти срещу 17-ти ноември. Въздушните кампании са с явна цел да бъдат нанесени такива щети на енергийната инфраструктура на противника, че да се получи голямо и трудно поправимо изключване на мрежата, пренасяща ток, а и топлина (парно и топла вода).

Украинските удари

Украйна е успяла да удари завода "Цинкум" в Железногорска община на Курска област. Капацитетът на производство на предприятието е преработка на над 100 хиляди тона цинкосъдържащи суровини. Изглежда има сериозни поражения, видеокадри от мястото на събитието показват точно това. Губернаторът на Курска област Александър Хинщейн така и не казва нищо по въпроса в канала си в Телеграм досега. Снощи руското военно министерство съобщи за 10 свалени дрона в Курска област от общо 31 свалени безпилотни летателни апарата между 20:00 и 23:00 московско време. А между 23:00 на 16 ноември и 7:00 часа московско време на 17 ноември са свалени още 36 дрона, нито един над Курска област в този времеви период - 14 обаче са свалени над Брянска област:

A possible drone strike hit the Tsinkum plant in Kursk region, which produces materials for Russia's military sector despite operating formally as a civilian facility. pic.twitter.com/c3njxqwTVt — WarTranslated (@wartranslated) November 16, 2025

В окупираната от руснаците Донецка област също имаше редица украински въздушни удари, като основни цели бяха ел. подстанции. Има данни например за атака срещу ел. подстанцията "Чайкино" в Макеевка, където напрежението е 330 киловата. Появи се и информация, че ТЕЦ Старобешево е спрял работа аварийно - а в самия Донецк токът спря и доста видеоклипове го показват, наред и с кадри от пожари - Още: Четвърти път за половин месец: Украински удар по Орловската ТЕЦ в Русия (ВИДЕО)

Explosions reported in occupied Donetsk with a possible substation hit. Many districts are without power. pic.twitter.com/En7mDdBVRB — WarTranslated (@wartranslated) November 16, 2025

Руските удари

Руснаците нанесоха сериозен удар в Харковска област. Военновременният ръководител на областта Олег Синегубов съобщи за 1 загинал и 7 ранени в град Балаклея, сред които 12-годишно и 14-годишно дете. Виталий Карабанов коригира информацията - трима загинали, девет души са в болница. Щети има по жилищна сграда и автомобили, добавя Синегубов.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" съобщи за руски въздушен удар в украинското дунавско пристанище Измаил. Именно там трябва да почнат да идват доставки на газ за Украйна от Гърция от януари, 2026 година. Потвърждение за удара и последствията дава един от популярните телеграм канали за Одеска област, изглежда пожари са избухнали в района на пристанището, където има кораби и товарна инфраструктура - Още: Путин иска да сломи духа на Украйна с удари по два типа обекти. Самопровъзгласили се "нацисти" в армията му екзекутират украинци (ОБЗОР - ВИДЕО)