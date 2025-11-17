"Златното момиче" на България, за което баба Ванга предрече, че ще спечели медал със счупен крак, а после озари олимпийския подиум

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Българската художествена гимнастика е в разцвета си през 80-те години на миналия век. Тогава страната ни е в челото на всички големи първенства и постига безброй успехи благодарение на съзвездие от "златни" момичета, обичани от всички българи. В периода от 1976 г. до 1999 г. родните грации завоюват над 200 медала под ръководството на великата Нешка Робева. Един от тях блести повече от останалите – този на Адриана Дунавска от Олимпийските игри в Сеул през 1988 година. Интересното обаче е, че олимпийското ѝ сребро не е най-трудно спечеленият ѝ медал.

Първата олимпийска медалистка на България в художествената гимнастика

Адриана започва да се занимава с художествена гимнастика от най-ранна детска възраст задено със своята сестра близначка Камелия. Първоначално те тренират в ЦСКА София под ръководството на Борислава Кючукова, а впоследствие под наставленията на Светла Колтчевска. С невероятна грация, умения и финес Адриана бързо си печели място в националния отбор на България, където царства Нешка Робева. Само на 18-годишна възраст тя успява да си спечели статут на "златно момиче", когато печели златен медал за изпълнението си на топка на Европейското първенство във Флоренция, Италия. В индивидуалния многобой остава на крачка от подиума - на 4-а позиция. Година по-късно идва един от най-големите успехи за Дунавска. Историята зад него е още по-впечатляваща, защото Адриана можела да се размине с него.

Баба Ванга предрекла най-ценния успех на Дунавска

Нешка Робева имала интересен подход към големите състезания в този период. Преди всеки шампионат тя водела своите възпитанички в Рупите при пророчицата баба Ванга. Адриана била много изплашена за срещата си с нея, тъй като участието ѝ на предстоящото Световно първенство във Варна било под въпрос. В седмиците преди шампионата тя счупила кост в стъпалото си и разкъсала ахилес на левия крак. Робева я пратила при баба Ванга, за да реши дали има смисъл да участва или да я замени с друга гимнастичка. Ванга казала на Адриана какво да прави за травмата си и предрекла големи успехи. И тя наистина успяла. Световното първенство е най-успешния момент до момента за 19-годишната гимнастичка, която печели златен медал за съчетанието си с лента и завършва втора в многобоя. Успехите на Дунавска обаче не приключват с това.

Олимпийският медал на Дунавска - постижение, устояло 36 години

През следващата година се провеждат Олимпийските игри в Сеул, където художествената гимнастика за първи път е включена в програмата. С дебюта си на най-големия спортен форум Адриана постига исторически успех за българския спорт. Тя печели сребърен медал в индивидуалния многобой – нещо, което беше повторено цели 36 години по-късно от Боряна Калейн на Париж 2024. 1988 година е изключително успешна за Дунавска не само заради олимпийския ѝ медал. Тя става абсолютна европейска шампионка на шампионата в Хелзинки със своето злато в многобоя и добавя още две първи места на лента и обръч.

Дунавска продължава страхотната си форма и през следващата година, когато добавя още призови отличия в колекцията си. На Европейската купа в Хановер през 1989 година тя печели сребро в многобоя, а през следващия ден се окичва със златен медал на лента и бронз на обръч. По-късно тя блести и на Световното първенство в Сараево, където завършва трета в многобоя и добавя два сребърни медала на лента и топка. Това се оказва и последното ѝ голямо състезание.

Успехи зад граница с ново амплоа

Макар и приключила активната си кариера, Дунавска не остава далеч от залата. През 2007 година тя е назначена за старши треньор на националния ни ансамбъл по художествена гимнастика. Година по-късно тя напуска България, за да поеме отбора на Франция, където става старши треньор на индивидуалните състезателки и ансамбъла. Под нейни наставления френската гимнастика бележи огромен възход, тъй като тя успява да обогати местните традиции с много сложни елементи, типични дотогава само за водещите школи, една от които е българската. След оттеглянето си от треньорската позиция, Адриана Дунавска се отдава на медицината и става зъболекар.

Днес тя е позната като една от най-великите български гимнастички. От успехите си на европейската сцена до чудото на Световното във Варна и олимпийския медал, Дунавска е оставила незаличима следа в историята на българската художествена гимнастика. Доказателство за това е фактът, че допреди една година тя беше единствената родна състезателка с медал на индивидуално от олимпийските игри. Цели 36 години по-късно постижението ѝ бе повторено от невероятната Боряна Калейн, която също завоюва сребро в многобоя.

Автор: Дария Александрова

