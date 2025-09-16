Войната в Украйна:

Въздушния терор на Русия: Зеленски с чудовищни данни за руските дронове и ракети само за 2 седмици през септември (СНИМКИ)

16 септември 2025, 11:32 часа 541 прочитания 0 коментара
Коментирайки най-новите руски атаки, украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че от началото на септември досега - в рамките на две седмици, Русия е изпратила над 3500 дрона, изстреляла е близо 190 ракети и е пуснала над 2500 въздушни бомби срещу Украйна. "Само от началото на септември срещу нашия народ бяха пратени над 3500 дрона от различни типове и близо 190 ракети, както и над 2500 въздушни бомби. Имаше и провокации срещу нашите партньори. Точно това е въздушният терор, срещу който Украйна призовава за съвместна отбрана – така че на никой да не се налага да вдига спешно бойни самолети и да чувства натиска на Русия по границите си", заяви Зеленски в официалния си профил в Telegram.

Той подчерта, че сега е моментът да се приложи съвместна защита на европейското въздушно пространство с многослойна система за противовъздушна отбрана.

"Всички технологии за това вече са налице. Необходими са инвестиции и решителност – силни действия и решения от всички наши партньори", добави президентът. 

Зеленски отбеляза, че през нощта са били атакувани множество места в Украйна.

"В Запорожие спасителните екипи са приключили гасенето на пожарите, след като градът беше обстрелван от руската ракетна артилерия. Те удариха умишлено, за да тероризират нашия народ – 13 души бяха ранени, включително 2 деца. Много жилищни сгради бяха повредени. В региона на Миколаев един човек загина, когато обикновена ферма беше обстреляна. Изказвам съболезнования на семейството и близките. Киев, Суми, Харков, Донецк и Херсон също бяха подложени на атака – над 100 дрона и 150 планиращи бомби само през тази една нощ. Службите за спешна помощ реагират навсякъде, където е необходимо", добави президентът.

Украинските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 89 от 113 дрона в последната мащабна руска атака срещу Украйна тази нощ.

Елена Страхилова
