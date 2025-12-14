Украйна атакува мощно няколко руски петролни рафинерии и ТЕЦ (ВИДЕО)

Украинските сили извършиха въздушни нападения срещу няколко руски петролни рафинерии през нощта на 13 срещу 14 декември. Руските власти потвърдиха атака срещу петролното депо в Урюпинск, Волгоградска област. Освен това взривове имаше край Афипската рафинерия в Краснодарския край. Смята се също така, че обектът на "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл - административния център на Ярославска област - е бил атакуван за втори път в рамките на няколко дни. Има данни и за нападение по ТЕЦ-а в Смоленск.

Още: Есенният кошмар на Путин: Безпрецедентен брой украински удари по руски стратегически обекти (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ударът в Урюпинск

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди нападението над нефтохранилището в Урюпинск. Там е засечен пожар "в резултат на разбил се дрон", написа той. "Пожарникари, служби за спешна помощ и общински служители работят на мястото на инцидента. Жителите на къщите, намиращи се в близост до хранилището, се евакуират, а в хотел „Урюпинск“ е създаден временен център за спешно реагиране. Според предварителните данни няма жертви“, добави Бочаров.

Появиха се множество кадри, които показват ситуацията на място.

Атаката в Афипски

В село Афипски в район Северски на Краснодарския край отломки от безпилотен летателен апарат са паднали на две места, твърди оперативният щаб на региона. "И в двата случая няма жертви. На единия адрес отломките от дрона са предизвикали пожар в градината на частен дом, който е бил бързо потушен. На втория адрес прозорците на частен дом са били изпочупени. Специалните служби и службите за спешна помощ работят на място", се казва в изявлението.

После се появи ново съобщение, което гласи, че отломки от дронове са повредили още няколко къщи в село Афипски. "Няма жертви сред жителите при нито един от инцидентите. Спешните служби работят на място. В резултат на падането на фрагменти от дрона прозорците на още четири частни къщи са били изпочупени. Отломки са били намерени на три други адреса, но без да са нанесени щети. В един случай е била повредена пристройка. Също така е било прекъснато електрозахранването", добави ведомството.

Още: Руски крилати ракети и "Кинжал" по Киев, в Крим гори летище Саки, Таганрог и Афипската рафинерия - също (ВИДЕО)

Има обаче данни от украински източници, че отново цел на атаката е станала Афипската петролна рафинерия. Също така местни жители съобщават за взривове край обекта.

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA твърди, че отново е била атакувана рафинерията "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл. Каналът се позовава на местни жители и медии. Преди тези съобщения е имало сигнали за въздушна тревога. Тя се вижда в канала на губернатора Михаил Евраев, но след това в него няма повече съобщения.

Петролната рафинерия вече бе атакувана в нощта на 12 декември: Русия рани украински миньори, Ярославъл гори и е блокиран след удара по руската петролна рафинерия (ВИДЕО).

Нападението в Смоленск

Местни канали съобщиха малко след полунощ, че топлоелектроцентралата в Смоленск е подложена на атака с дронове. Според украинския канал Supernova+ се вижда характерно бяло сияние, последвано от мигане, което подсказва, че ударите са засегнали електрическо оборудване. Тези удари са потвърдени от местни жители.

Губернаторът Василий Анохин обяви, че е имало атака, но не спомена нищо за ТЕЦ-а. "Снощи силите за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната са свалили безпилотен летателен апарат в региона на Смоленск. Според предварителна информация няма ранени или щети. Службите за спешна помощ работят на мястото на катастрофата", написа той в Telegram.

"Жители на Смоленск, ако забележите части от безпилотен летателен апарат, моля не се доближавайте до тях. Моля, информирайте службите за спешна помощ за местоположението им, като наберете 112. Моля, имайте предвид, че в региона е наложена забрана за разпространение на информация за последствията от използването на дронове, за действието на системите за противовъздушна отбрана и електронна война, както и за местоположението на защитени съоръжения на горивно-енергийния комплекс, комуникации, промишленост, жилища и комунални услуги, мостове, военни и други важни съоръжения", добави Анохин.

Още: Рязанската петролна рафинерия бе поразена за 9-и път тази година, руски въздушни атаки раниха цивилни в Украйна (ВИДЕО)

Русия свали над 140 дрона

През изминалата нощ руската ПВО е свалила 141 дрона в няколко региона, съобщи руското военно министерство. 35 са били свалени над област Брянск, 32 – над окупирания Крим, 22 – над Краснодарския край, 15 – над Тулска област, 13 – над Калужка област, 7 – над Курска област, 4 – над Рязанска област, 4 – над Ростовска област, 3 – над Белгородска област, 2 – над Ленинградска област, 1 над Смоленска област, 1 над Псковска област, 1 над Новгородска област и 1 над Московска област, се казва в изявлението.

Още: Първият руски терминал за износ на пропан-бутан гори ярко, Сизранската рафинерия - също (ВИДЕО)