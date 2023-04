За да пробият в Авдеевка: Руснаците се мъчат да направят рамбовци от резервисти (ВИДЕО)

ОЩЕ: Руснаците се добраха до секретни документи от САЩ за военната подготовка на Украйна

Въпросните части би трябвало да имат характеристика на специални части. Те са наречени "Сторм Z" - съставени са от по 100 войници, като в тези рамки има 4 десантни групи от по 10 души, 4 артилерийски групи, също от по 10 души, 5 души инженерен състав, 8 души разузнавателна група, двама души, които се занимават с управление на дронове, трима медици и двама командири.

Във въпросните групи влизат новомобилизирани резервисти, но те се обучават в рамките на едва 10-15 дни – крайно недостатъчно време да превърнеш дори човек с военен опит във войник от специална част, коментира в дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучване на войната. Защото "Сторм Z" е предвидено да водят бой в градски условия и да превземат важни логистични точки. Изглежда тези нови части ще се използват първо в направлението към Авдеевка.

Друг интересен акцент е поредната визита на беларуския диктатор Александър Лукашенко в Москва. Оттам Лукашенко отново опита да обясни колко много НАТО заплашва Беларус и по-точно западната граница на страната, за да се оправдае как беларуската армия трябва да е готова да спре инвазия – така той всячески се стреми да избяга от обвързване на армията си с директни военни действия в Украйна.

Targeting of Russian T-90M with the help of the captured Kornet ATGM. And the subsequent grenade drop into the open hatch of the tank. By the 45th brigade of Ukraine. pic.twitter.com/suMY5AWCTv

(КАРТА) На фронта като цяло нищо ново под слънцето. Прави впечатление, че съгласно сутрешната украинска сводка за второ поредно денонощие има повече руски пехотни атаки в Маринка (27 километра южно от Авдеевка), отколкото в Бахмут – 19 срещу 16, всичките неуспешни. Накратко – от север и от юг в Бахмут фронтовете не търпят промени, украинците удържат и не позволяват на руснаците да мислят за обкръжаване на Бахмут. От север основната битка е при Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут), като популярният руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от Евгений Пригожин, признава как руснаците не успяват там, но се мъчи да омаловажи нещата, като говори, че и украинците не са установили пълен контрол. При Богдановка, на 5-6 километра север-северозапад от Бахмут също няма успех – признава се от руският пропагандист Семьон Пегов, списващ канала WarGonzo. На юг, при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), картината е същата.

В самия град обаче има промяна на позиции – изглежда там има нова украинска линия на отбрана, при жп линията тоест на запад от административния център на града. От телеграм канала "Бахмутски демон" го признават, но и казват, че е имало украински танков отговор и то именно по жп гарата "Бахмут-1", за която руснаците се бяха превъзбудили, че са превзели. Тази гара де факто е музейна забележителност.

При Авдеевка ситуацията най-добре описа Игор Гиркин, бивш силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция в Хага на доживотен затворе заради свалянето на полет MH17. Имало е украинска контраатака (вероятно северно от Спартак) и украинците са успели да заемат по-добри позиции. Руснаците така и не могат да пробият нито от север (Новокалиново, 7 километра от Бахмут), нито от юг (Първомайско, 10 километра и Маринка, 27 километра), за да мислят за обкръжаване на Авдеевка, което признава и Семьон Пегов. Според украински данни, за последната седмица при Авдеевка са загинали 4000 руски войници, като се праща подкрепление от 4000 души, които да ги замести.

Руското военно министерство съобщава и, че е спряло украинска диверсионна група от 15 души, която влязла в Брянска област. От министерството пишат и как украинското командване наредило да се стреля с артилерия по украински войници, които се предали при Авдеевка – те били убити. Доказателства – снимки или видеа, в бюлетина на руското министерство няма, по навик. Няма и някакви големи промени в Луганска област.

/2. Also today, members of the "Russian Volunteer Corps" once again announced their activities in the territory of the Bryansk region, Russia. Presumably, the RDK carried out military tasks somewhere in the area of ​​​​the Sluchevsk settlement. https://t.co/Zjnlo3OisA pic.twitter.com/SVsfowgjc6