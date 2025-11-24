За да се пази от Русия: Швеция ще купува далекобойни ракети

Швеция се подготвя за евентуална атака, като планира да закупи крилати ракети, способни да достигнат цели в Русия. Шведският канал SVT съобщава, позовавайки се на доклад на въоръжените сили на страната, че ракетите ще бъдат използвани, ако Русия реши да нападне НАТО. Стокхолм има малко възможности за удари на далечни разстояния. Сред ракетните артилерийски системи, които Швеция обмисля да закупи, са американските HIMARS, израелската PULS или южнокорейската K239 Chunmoo. Що се отнася до крилатите ракети, страната може да се обърне към произведените в страната RBS-15 Mk IV Gungnir или германско-шведската ракета Taurus, която все още не е интегрирана в оперативните изтребители Gripen.

Шведските въоръжени сили са готови да придобият възможности за удари на далечни разстояния срещу наземни цели – нещо, с което към момента страната не разполага. В момента единствените далекобойни средства на Швеция се състоят от 26 самоходни гаубици Archer 155 мм и противокорабни ракети RBS-15.

През юни 2024 г. южнокорейската компания Hanwha Aerospace открито изрази намерението си да продаде своята ракетна артилерийска система на Швеция, като дори посочи предложено количество от 16 до 18 пускови установки. В същото време на масата остават по-екзотични и по-нереалистични варианти, като например френската система Foudre или индийската 214-милиметрова Pinaka Mk2.

