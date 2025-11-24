Юнайтед последва Ливърпул! "Червените дяволи" сгафиха срещу Евертън въпреки трагикомичен червен картон на "карамелите"

Манчестър Юнайтед допусна първа загуба от 27 септември насам. "Червените дяволи" отстъпиха с 0:1 срещу Евертън на "Олд Трафорд" в двубой от 12-ия кръг на Висшата лига. Единственото попадение в срещата реализира Киърнън Дюсбъри-Хол в 29-ата минута. Около четвърт час преди това Идриса Гей бе изгонен с директен червен картон, защото удари своя съотборник Майкъл Кийн. Отборът на Рубен Аморим и "карамелите" се изравниха с по 18 точки - съответно на 10-о и 11-о място.

Юнайтед загуби от Евертън

В седмата минута Йоро се отчете с важна намеса. 180 секунди по-късно Коулман бе принудително заменен. Домакините се проявиха с опасен изстрел на Фернандеш, който бе отразен от Пикфорд. Последва най-странният момент в мача. Идриса Гей и Майкъл Кийн от Евертън влязоха в жесток спор. Халфът дори удар защитника, заради което получи директен червен картон от главния съдия.

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Everton become the ONLY team in history to beat Manchester United at Old Trafford with 10-men. 🤯👏 pic.twitter.com/3ouckZgQlo — CentreGoals. (@centregoals) November 24, 2025

Въпреки числения си пасив "карамелите" отбелязоха в 29-ата минута с шут от границата на пеналта на Хол. В началото на втората част и двата отбора имаха доста брак в действията си. Възпитаниците на Аморим сякаш нямаха идея как да преодолеят противниковата отбрана. При един от малкото шансове хубав удар на Мбемо бе спасен от стража на Евертън.

В 71-вата минута Фернандеш опропасти добър шанс за Юнайтед. В заключителната фаза Джордан Пикфорд блесна с две намеси при удари на Зиркзее, с което запази суха мрежа. Така Юнайтед последва примера на друг гранд - Ливърпул. Преди дни мърсисайдци бяха разгромени на "Анфийлд" (подробности четете в линка).