Студио Actualno:

Юнайтед последва Ливърпул! "Червените дяволи" сгафиха срещу Евертън въпреки трагикомичен червен картон на "карамелите"

24 ноември 2025, 23:56 часа 518 прочитания 0 коментара
Юнайтед последва Ливърпул! "Червените дяволи" сгафиха срещу Евертън въпреки трагикомичен червен картон на "карамелите"

Манчестър Юнайтед допусна първа загуба от 27 септември насам. "Червените дяволи" отстъпиха с 0:1 срещу Евертън на "Олд Трафорд" в двубой от 12-ия кръг на Висшата лига. Единственото попадение в срещата реализира Киърнън Дюсбъри-Хол в 29-ата минута. Около четвърт час преди това Идриса Гей бе изгонен с директен червен картон, защото удари своя съотборник Майкъл Кийн. Отборът на Рубен Аморим и "карамелите" се изравниха с по 18 точки - съответно на 10-о и 11-о място.

Юнайтед загуби от Евертън

В седмата минута Йоро се отчете с важна намеса. 180 секунди по-късно Коулман бе принудително заменен. Домакините се проявиха с опасен изстрел на Фернандеш, който бе отразен от Пикфорд. Последва най-странният момент в мача. Идриса Гей и Майкъл Кийн от Евертън влязоха в жесток спор. Халфът дори удар защитника, заради което получи директен червен картон от главния съдия.

ОЩЕ: Синът на полския джазмен, който донесе най-големия трофей в историята на Дания

Въпреки числения си пасив "карамелите" отбелязоха в 29-ата минута с шут от границата на пеналта на Хол. В началото на втората част и двата отбора имаха доста брак в действията си. Възпитаниците на Аморим сякаш нямаха идея как да преодолеят противниковата отбрана. При един от малкото шансове хубав удар на Мбемо бе спасен от стража на Евертън.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В 71-вата минута Фернандеш опропасти добър шанс за Юнайтед. В заключителната фаза Джордан Пикфорд блесна с две намеси при удари на Зиркзее, с което запази суха мрежа. Така Юнайтед последва примера на друг гранд - Ливърпул. Преди дни мърсисайдци бяха разгромени на "Анфийлд" (подробности четете в линка).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Висша лига Евертън
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес