"За нас не работи": Кремъл отхвърля европейското контрапредложение за мир в Украйна

Европейското контрапредложение на предложения от САЩ 28-точков план за мир в Украйна не е конструктивно и просто не е приемливо за Москва, заяви днес външнополитическият съветник в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и Ройтерс. "Европейският план е, на пръв поглед, напълно неконструктивен и за нас не работи", подчерта Ушаков пред медиите.

Публикацията на американския проект за споразумение миналата седмица задълбочи опасенията в Украйна и сред европейските сили, че ключовите искания на Русия по отношение на НАТО, територията и хронологията на всякакво мирно споразумение са били приети от Вашингтон, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. Европейският план променя значително ключовите точки.

В петък руският президент Владимир Путин заяви, че американските предложения за мир в Украйна може да послужат за основа за разрешаване на конфликта, но ако Киев отхвърли този план, руските сили ще продължат настъплението си. "Не всички, но много разпоредби на този план (на САЩ) изглеждат доста приемливи за нас", заяви Ушаков. Някои от тях ще изискват по-задълбочени дискусии, добави той.

