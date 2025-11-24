Експерт: Планът на Тръмп за мир в Украйна е само началото на сложен дипломатически процес

Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в Украйна не е план за капитулация, а е начален етап на сложен дипломатически процес. Това каза в интервю за предаването „Лице в лице след bTV Новините“ експертът по международна сигурност и бивш зам.-министър на отбраната Румен Кънчев. Той обясни, че според теорията на дипломатическите преговори първата фаза винаги е „изясняване на крайните позиции“ на страните.

САЩ, в ролята на медиатор, провеждат отделни срещи с Русия и Украйна. „Медиаторът трябва да накара всяка от страните да поиска всичко, за да се разбере реалният ѝ максимум“, посочи Кънчев. Той подчерта, че абсолютната конфиденциалност е стандарт в подобни преговори, което обяснява липсата на официална информация за детайлите.

Според експерта, първият кръг от разговори – с Русия, е довел до формулиране на 28 точки, които отразяват позицията на Москва. Украинската страна, по думите му, е била „по-дисциплинирана“ и не е разкрила подробности, но е останала доволна след своята среща.

На въпрос дали проектът предвижда намаляване на украинската армия и загуба на суверенитет, Кънчев заяви, че численост от 600 000 военнослужещи е „огромна армия“, по-голяма от тези на повечето европейски държави. Той уточни, че ако Украйна бъде силно превъоръжена от Запада, подобно ограничение не би отслабило военния ѝ потенциал.

Кънчев коментира също, че в текста има редица положения, които защитават украинските и европейските интереси, сред които ангажимент на САЩ да възстановят украинската инфраструктура чрез използване на около 100 млрд. долара от замразени руски активи. Експертът отбеляза, че въпреки руските резерви към отделни редакции, процесът е в много ранен стадий и подлежи на промени. Той подчерта, че „големият пробив“, за който говорят американските представители, вероятно се крие в това, че Русия е седнала на масата за преговори, макар паралелно да продължава атаките в Харковска област.

