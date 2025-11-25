Любопитно:

25 ноември 2025, 01:30 часа 404 прочитания 0 коментара
След обвиненията на Тръмп: CNN преброи колко пъти Зеленски е благодарил на американския президент

Преди дни, американският президент Доналд Тръмп отново обвини Украйна, че е проявила „нулева благодарност“ към САЩ. Истина ли е, обаче, това? Американската телевизия CNN се е заела лично да провери фактите.

Журналисти от CNN са преброили най-малко 78 случая след 2022 година, когато Володимир Зеленски е благодарил на президента на САЩ за подкрепата и усилията му. Зеленски го е казал в социалните мрежи, понякога отбелязвайки профила на Тръмп. Казал го е на Тръмп лице в лице. Казал го е и на пратениците на Тръмп и на членове на Конгреса. Казвал го е в Украйна, в САЩ и в други страни.

При последния изблик Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че „лидерството на Украйна не е изразило никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия". По-малко от три часа след като Тръмп публикува своето изявление в неделя сутринта, твърдейки, че Зеленски уж не е проявил никаква благодарност, Зеленски написа в X: „Украйна е благодарна на Съединените щати, на всяко американско сърце и лично на президента Тръмп за помощта, която — започвайки с Джавелините — спасява украински животи.“

Обвинението на Тръмп идва след като Зеленски критикува 28-точков план, предложен от администрацията на Тръмп за приключване на войната — план, който включва множество отстъпки към Русия. И то повтаря напрегнатата среща от февруари, по време на която Тръмп каза на Зеленски: „Трябва да си по-благодарен.“ Същото обвинение бе повторено многократно на срещата в Овалния кабинет на Белия дом и от вицепрезидентът Джий Ди Ванс.

Елин Димитров
