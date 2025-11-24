Белия дом: Остават ни само няколко точки на разногласия с Украйна

САЩ и Украйна проведоха продуктивни разговори за потенциално споразумение за прекратяване на войната на Русия. Това обяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит и добави, че остават само „няколко точки на разногласия“, предадоха световните агенции. Лийвит каза още в предаването „Историята“ на „Фокс Нюз“, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е оптимист, че може да бъде сключено споразумение за прекратяване на войната. По думите ѝ екипът на президента Тръмп и украинската делегация в Женева са успели да „обсъдят подробно“ 28-точковия мирен план и сега са останали „само няколко точки на разногласия“.

Още: Експерт: Планът на Тръмп за мир в Украйна е само началото на сложен дипломатически процес

„Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но Съединените щати продължават да продават големи количества оръжие на НАТО. Не можем да правим това вечно. Президентът иска тази война да приключи“, добави Лийвит. Прессекретарят на Белия дом каза още, че за тази седмица не е насрочена среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

Още: "За нас не работи": Кремъл отхвърля европейското контрапредложение за мир в Украйна

По-рано агенция Ройтерс съобщи, като се позова на свои източници, че Зеленски може да посети САЩ още тази седмица, за да обсъди с Тръмп деликатни аспекти от плана за прекратяване на войната в Украйна. Лийвит също така заяви, че не е вярно, че Тръмп се отнася по-благосклонно към една или друга страна във войната.

Още: Минал през Гугъл Транслейт от руски на английски: Милен Керемедчиев за плана на Тръмп за Украйна (ВИДЕО)