Войната в Украйна:

България е №1 отборно на Европейското по борба за полицаи

24 ноември 2025, 23:45 часа 299 прочитания 0 коментара
България е №1 отборно на Европейското по борба за полицаи

Българските борци спечелиха отборната титла на европейското първенство за полицаи в хърватската столица Загреб, което се случва за първи път в 75-годишната история на шампионатите под егидата на Европейския полицейски спортен съюз (USPE), съобщиха от федерацията.

Българският тим участва с 10 състезатели, като всички си тръгнаха с отличия. Равносметката е 8 златни, два сребърни и един бронзов медал. Европейски шампиони в свободния стил станаха Микяй Наим (70), брат му Денис Наим (73), Киро Михов (79), Радомир Стоянов (86) и Стефан Георгиев (Българският тим на ЕП за полицаи), който взе медал и при класиците - бронз. 

Първи в класическия стил станаха Стоян Кубатов (77), Августин Спасов (67) и Стоян Илиев (72). Сребро прибавиха Реджеп Юмер (92 кг) в свободния стил и Илия Алексов (82) в класическия.

Българският тим бе воден от олимпийските медалисти Серафим Бързаков и Радослав Великов. След българите в отборното комплексно класиране останаха съставите на Хърватия и Австрия. На първенството участваха над 70 състезатели от 12 държави.

ОЩЕ: Великият борец на България от село Християново, който пасеше говеда като дете: Разболя се от хепатит, но след 6 месеца завоюва олимпийски медал!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
МВР борба полицаи
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес