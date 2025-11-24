Забраниха на Грета Тунберг да влиза във Венеция (ВИДЕО)

На Грета Тунберг е забранено да влиза във Венеция. Причина за това е, че активистката изля зелена боя в Гранд Канал в града.
Greta Thunberg has been banned from entering Venice — the activist poured green dye into the Grand Canal— NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2025
Greta timed her stunt to coincide with the end of the climate conference in Brazil.
Ms. Thunberg received only a symbolic fine of €150 and an equally symbolic entry ban to… pic.twitter.com/bLvVM2cce7
Грета организира акцията си така, че да съвпадне с края на климатичната конференция в Бразилия. Тя получи само символична глоба от 150 евро, както и забрана за влизане във Венеция, но само за 48 часа.
