24 ноември 2025, 22:26 часа 439 прочитания 0 коментара
Забраниха на Грета Тунберг да влиза във Венеция (ВИДЕО)

На Грета Тунберг е забранено да влиза във Венеция. Причина за това е, че активистката изля зелена боя в Гранд Канал в града.

Грета организира акцията си така, че да съвпадне с края на климатичната конференция в Бразилия. Тя получи само символична глоба от 150 евро, както и забрана за влизане във Венеция, но само за 48 часа.

Елин Димитров
