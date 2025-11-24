Спорт:

Мъри му беше като втори баща, но контузия го върна в България, за да спаси Славия срещу Ботев Враца

Славия постигна минимален успех с 1:0 над Ботев Враца в последен двубой от 16-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата реализира Исак Соле в 81-вата минута. 24-годишният полузащитник се завърна на терена след 1 година отсъствие заради тежка контузия. Преди травмата халфът се подвизаваше под наем в Гьозтепе, където старши треньор му беше Станимир Стоилов. В интервю след срещата Соле заяви, че Мъри е бил като втори баща на африканеца.

Славия победи Ботев Враца с гол на Соле

Ботев Враца опита да наложи домакински натиск в самото начало и в осмата минута Леви Нтумба се справи с опит за гол на Ромееш Ивей. След това Кристиян Стоянов изчисти топката в краката на Радослав Цонев, но той би неточно. В средата на полувремето Кристиян Балов успя да напредне към вратата на домакините. Димитър Евтимов обаче излезе и се намеси решително.

Домакините отвърнаха с диагонални удари на Мартин Петков, които бяха спасени от Нтумба. След почивката двата повече внимаваха да не допуснат попадение. Все пак в 56-ата минута Гермуш подаде за Иван Минчев в наказателното поле, но капитанът на "белите" шутира покрай вратата. Девет минути преди края на редовното време Гермуш изведе Емил Стоев, който подаде на останалия на празна врата Исак Соле, а последният се разписа от съвсем близка дистанция. След този успех "белите" и врачани имат по 21 точки на седмо и осмо място във временното класиране.

"Когато 1 година си контузен, винаги си мислиш дали може да стане по-добре, или зле. Исках да изживявам такива моменти. Имам подкрепата на моето семейство, на моите съотборници. Те ми помагат да се завърна по-силен. Станимир Стоилов ми беше като втори баща. Винаги го слушах какво казва. Може някога отново да работим заедно. Благодаря му", заяви Соле след срещата.

Джем Юмеров
