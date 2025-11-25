Руски удари оставиха части от Одеса без ток, Украйна отвърна с десетки дронове (ВИДЕО)

В няколко района на Одеса няма ток след масираната атака с дронове тази вечер, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в "Телеграм". По негова информация в града е разгърнат оперативен щаб. "Поради липса на отопление, утре общообразователните учебни заведения в Приморски и в Пересипски район ще работят онлайн. Тежко болни пациенти от болниците в посочените райони ще бъдат преместени в други болници. Социални автобуси ще се движат от жп гарата до Пересипски район", се казва още в съобщението на Лисак.

Има и прекъсвания в движението на градския електротранспорт по някои маршрути. Всички съответни служби работят по отстраняване на последствията. От оперативния щаб припомнят, че в града денонощно са отворени пунктовете, където жителите могат да си заредят телефоните и да се стоплят.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Украйна отговори с атаки срещу различни руски области

Руската противовъздушна отбрана свали 10 дрона, летящи към Москва днес – ден след като украински удар срещу електроцентрала прекъсна топлоподаването в град близо до столицата, предаде Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната. От 8 до 20 ч. московско време 50 украински дрона са били свалени над Московска, Брянска, Калугска и Курска област, както и над Крим и водите на Черно море, обяви Министерството в изявление.

Руски мобилни групи за противовъздушна отбрана активни срещу украински дронове. Десетина БПЛА в момента прелитат над окупирания Севастопол.

Russian mobile air defense groups active against Ukrainian drones. A dozen UAVs are now overflying occupied Sevastopol. https://t.co/1sTL55fbbS pic.twitter.com/JHzrwRbLaz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2025

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че службите за извънредни ситуации работят на местата, където са паднали отломки от свалените дронове.

💥 Drones kept Moscow and the surrounding region on edge for 5 hours



Debris was falling to the ground — locals filmed it and were swearing heavily.



Sobyanin said that around 10 drones were allegedly shot down as they approached Moscow. pic.twitter.com/s61l4V3nzZ — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2025

Същевременно бе съобщено за удари срещу руския град Таганрог. В града са чути няколко експлозии, а кадри в социалните мрежи показват огромни пожари. За момента не е ясно какво е било поразено.

Explosions are reported in Taganrog, Russia. After the explosions, a fire started. Unclear what was targeted. pic.twitter.com/q1pk2Cayhy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2025

Предварителният анализ предполага, че вероятно гори авиационно гориво на летището в Таганрог. Още няма официално потвърждение.

Preliminary analysis suggest the fire may be burning aviation fuel at the airfield in Taganrog. No official confirmation yet. https://t.co/LtG5EBMlVl pic.twitter.com/jXrKPDcnAM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2025

Има данни и за атаки в Краснодарския край. На кадри от социалните мрежи се вижда работа на противовъздушната отбрана в небето.

Disco in Krasnodar Krai 😎 pic.twitter.com/QnLYe1IO2X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2025