Войната в Украйна:

Руски удари оставиха части от Одеса без ток, Украйна отвърна с десетки дронове (ВИДЕО)

25 ноември 2025, 00:45 часа 335 прочитания 0 коментара
Руски удари оставиха части от Одеса без ток, Украйна отвърна с десетки дронове (ВИДЕО)

В няколко района на Одеса няма ток след масираната атака с дронове тази вечер, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в "Телеграм". По негова информация в града е разгърнат оперативен щаб. "Поради липса на отопление, утре общообразователните учебни заведения в Приморски и в Пересипски район ще работят онлайн. Тежко болни пациенти от болниците в посочените райони ще бъдат преместени в други болници. Социални автобуси ще се движат от жп гарата до Пересипски район", се казва още в съобщението на Лисак.

Има и прекъсвания в движението на градския електротранспорт по някои маршрути. Всички съответни служби работят по отстраняване на последствията. От оперативния щаб припомнят, че в града денонощно са отворени пунктовете, където жителите могат да си заредят телефоните и да се стоплят.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Украйна отговори с атаки срещу различни руски области

Руската противовъздушна отбрана свали 10 дрона, летящи към Москва днес – ден след като украински удар срещу електроцентрала прекъсна топлоподаването в град близо до столицата, предаде Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната. От 8 до 20 ч. московско време 50 украински дрона са били свалени над Московска, Брянска, Калугска и Курска област, както и над Крим и водите на Черно море, обяви Министерството в изявление.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Руски мобилни групи за противовъздушна отбрана активни срещу украински дронове. Десетина БПЛА в момента прелитат над окупирания Севастопол.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че службите за извънредни ситуации работят на местата, където са паднали отломки от свалените дронове.

Същевременно бе съобщено за удари срещу руския град Таганрог. В града са чути няколко експлозии, а кадри в социалните мрежи показват огромни пожари. За момента не е ясно какво е било поразено.

Предварителният анализ предполага, че вероятно гори авиационно гориво на летището в Таганрог. Още няма официално потвърждение.

Има данни и за атаки в Краснодарския край. На кадри от социалните мрежи се вижда работа на противовъздушната отбрана в небето.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Москва Одеса война Украйна руски дронове Таганрог украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес