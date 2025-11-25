Войната в Украйна:

Пробив в системата за оповестяване: В Новоросийск прозвуча тревога от химическа и радиационна атака (ВИДЕО)

В Новороссийск по време на атака с безпилотен летателен апарат е била хакната сирена, вследствие на което е била обявена „химическа атака“, съобщиха жители на града. По високоговорителите гражданите бяха призовани да съберат продукти, вещи и да проведат профилактика с йод срещу радиационно заразяване. Кметът на града Андрей Кравченко обаче съобщи, че системата за предупреждение е била пробита.

„Жители от няколко района на града съобщиха, че освен сирените е заработила и гласова аларма, предупреждаваща за други видове извънредни ситуации. Това се е случило поради неразрешена намеса в системата за градска аларма. Специалисти вече работят по отстраняването на възможно повторение на такава ситуация“, написа той.

В същото време Кравченко предупреди, че в града е в сила истинска въздушна тревога поради атака с безпилотни летателни апарати. По-късно бе съобщено, че има пострадал, след като отломки от свален дрон са паднали върху жилищен блок в града.

