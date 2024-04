За да сте герои, сложете памперси: Руски войник за ужаса в Украйна (ВИДЕО)

Откакто пламъците на войната лумнаха до невиждани висоти заради издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, въпросът с желанието на обикновени хора да стават войници постоянно е на дневен ред. Най-разпространеното схващане за Русия – доброволците силно намаляха, но много руснаци, особено извън Москва и Санкт Петербург, се записват заради парите. Предлаганите заплати в руската армия са ниво, за което много обикновени хора в страната не могат да мечтаят.

Реалността на фронта обаче е далеч отвъд представите. Руски войник-ветеран разказва именно за това – как идващи там новобранци често дори не знаят какво е щурмово оръжие. Ветеранът разказва и за четирима новобранци, като питал единият от тях: "Защо си тук?". Отговорът – за пари. И горчивата реалност: "А, за пари – ами тогава ето ти автомата, ей там е кървавата баня (месомелачката), отивай и заработвай. И ги заработи – превърна се в Груз 200 (руски жаргон за убитите). Защото нямаше опит – не знаеш как да стреля, кога да стреля, кога да заляга. Пари ще печелиш – мислиш, че е лесно. По дяволите, не. Първо трябва да гледаш да не се изпуснеш в гащите, после да мислиш как да изпълниш бойната си задача – защото стрелят отвсякъде": От "за Родината" до "ама защо сме пушечно месо": Руската армия в Украйна (ВИДЕО)

"Тук е война – и не Втората световна война, където просто убиваш германци – не, това е модерна война. Война с дронове – всякакви, които те виждат постоянно и коригират огъня на артилерията, за да те уцели. А на много смелите мога само да кажа – сбъркали сте адреса. Героизмът ви ще се изпари щом влезете в бой за пръв път. Не е просто страшно – ужасно, ужасно страшно е. Може и някои от вас да станат герои, но първо да си сложат памперси. Героизмът и патриотизмът са само в началото – патриотизмът се изпарява, когато осъзнаеш, че ти се живее. Добре дошли в Ада, мили наши другари. Преди да вземете лошо решение – за пари, помислете 100 пъти дали си заслужава. Или ви е писнало от живота, или сте глупаци (да отидете на война). Пари можеш да спечелиш в живота – може би не много, но достатъчно, за да живееш", подчертава ветеранът, за когото най-страшното е да попаднеш в плен.

Според информация на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), над 18 000 руски военни са напуснали служба от формированията на Южния военен окръг на Руската федерация. 12 000 от тях са били пряко ангажирани в боевете в Украйна.

