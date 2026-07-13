ЕС дава 120 млн. евро за системата за противовъздушна отбрана на Молдова

Европейският съюз днес обеща помощ в размер на 120 млн. евро за укрепване на системата за противовъздушна отбрана на Молдова. "Днес Съветът прие мярка за помощ на стойност 120 млн. евро в рамките на Европейския механизъм за мир в подкрепа на въоръжените сили на Република Молдова за подобряване на въздушно-отбранителните способности на страната", се посочва в изявление на Съвета на ЕС.

Молдова е разположена между Украйна и Румъния. В страната преобладава румъноговорящото мнозинство, а има и голямо рускоговорящо малцинство. Политическата власт от десетилетия се колебае между партии, подкрепящи по-тесни връзки с Европа, и такива, които се стремят към по-добри отношения с Москва, припомня Ройтерс.

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