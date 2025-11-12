За пръв път от 30 г.: Откриха дива форма на вируса на детския паралич в канализация в Германия

Дива форма на вируса, причиняващ полиомиелит (детски паралич), беше открита в проба от отходни води в Германия. Това съобщи институтът "Роберт Кох", главната германска публична институция по здравеопазване, цитирана от Ройтерс. Това представлява пречка към пълното изкореняване на смъртоносната болест в световен мащаб, посочват от агенцията.

Още: След пропусната ваксина срещу полиомиелит: 10-годишно дете от Кърджали е с остра парализа

"Див полиомиелитен вирус от тип 1 е бил открит в проба от отходни води в Германия", гласи официалното съобщение на института. Резултатите се появяват след повече от 30 години след последните регистрирани инфекции с подобна форма на вируса на полиомиелита и бележат първото откритие на тази форма на вируса в проба, взета от околната среда от началото на рутинните проверки през 2021 г.

Още: По-малко хора се имунизират срещу опасни инфекциозни заболявания, алармират специалисти