За пръв път от 30 г.: Откриха дива форма на вируса на детския паралич в канализация в Германия

12 ноември 2025, 23:18 часа 221 прочитания 0 коментара
Дива форма на вируса, причиняващ полиомиелит (детски паралич), беше открита в проба от отходни води в Германия. Това съобщи институтът "Роберт Кох", главната германска публична институция по здравеопазване, цитирана от Ройтерс. Това представлява пречка към пълното изкореняване на смъртоносната болест в световен мащаб, посочват от агенцията.

"Див полиомиелитен вирус от тип 1 е бил открит в проба от отходни води в Германия", гласи официалното съобщение на института. Резултатите се появяват след повече от 30 години след последните регистрирани инфекции с подобна форма на вируса на полиомиелита и бележат първото откритие на тази форма на вируса в проба, взета от околната среда от началото на рутинните проверки през 2021 г.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
