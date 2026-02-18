Войната в Украйна:

България е сред най-засегнатите държави от ЕС от войната в Украйна, призна ЕК

18 февруари 2026, 16:21 часа 311 прочитания 0 коментара
Няколко региона в Източна Европа и Балтика са особено силно засегнати от хибридните военни дейности и от миграционните вълни, които се използват като оръжие. Сред засегнатите е цитирана и България, наред с Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния. Това отчете днес Европейската комисия при представянето на стратегия за повишаване на подкрепата за източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна. 

Укрепването на тези региони е израз на съпричастност и стратегическа инвестиция в сигурността, конкурентоспособността и бъдещата европейска стабилност, се посочва от комисията. От началото на войната на Русия срещу Украйна ЕС разшири политическата, техническата и финансовата подкрепа за източните региони, като осигури възможности за подобрение на инфраструктурата, икономическата устойчивост, отбранителните способности, за преодоляване на предизвикателствата в енергетиката, се отбелязва в съобщението. 

Условията за сигурността и за икономиката в тези региони продължават да се влошават заради войната и е необходима допълнителна подкрепа от ЕС, пояснява комисията. Затова в предложението се разглежда възможността посочените държави от ЕС да бъдат подпомогнати допълнително с развитие на мрежа за наблюдение на Източния фланг, с разработването на т. нар. стена срещу дронове, на европейска противовъздушна отбрана и на европейски космически щит.

Предвижда се да бъде улеснен достъпът до финансиране с кредити и консултантска подкрепа чрез Европейската инвестиционна банка и други международни финансови институции. Според ЕК е необходимо също сътрудничество със Световната банка за насърчаване на икономическото развитие в най-засегнатите региони.

За балтийските държави се предлага ускорено свързване на мрежите за пренос на ток със системата на ЕС и развитие на трансгранична инфраструктура за водород.

За всички посочени държави се разглежда възможността за обновяване на транспортните мрежи, развитие на пътища с двойно предназначение, на железопътна и пристанищна инфраструктура, трансгранични връзки с Украйна и Молдова. 

След началото на войната в Украйна източните държави от ЕС преживяват по-бавен икономически растеж, спад в инвестициите, обезлюдяване, недостиг на работна ръка и по-високи разходи за сигурност. Комисията уточнява, че в предложението за следващия многогодишен бюджет на ЕС до 2034 г. са залегнали средства специално за източните гранични региони.

Елена Страхилова
