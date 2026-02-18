Спорт:

Чернобилската забранена зона се превръща в убежище на дивата природа

Чернобилската забранена зона се превръща в убежище на дивата природа

Чернобилската забранена зона остава едно от най-необикновените места в света, но в последните години районът придобива нова, изненадваща роля - убежище за дивата природа. Сред най-забележителните обитатели са конете на Пржевалски (бел.ред.: носят името на откривателя си - руски изследовател от полски произход - Николай Пржевалски) често наричани последните диви коне в света, макар че генетични изследвания от 2018 г. показват, че те произхождат от древна одомашнена линия. Наричан още азиатски кон, това е единственият див кон, който се среща на свобода в природата през XXI век.

Конете на Пржевалски са дребни, набити животни, някога разпространени в Европа, но днес срещани главно в Монголия, Китай, Казахстан. Между 1998 и 2004 г. 36 коня са пуснати обратно в Чернобилската зона, а по-късно популацията се разширява на север към Държавния радиационно-екологичен резерват Полесие в Беларус. 

През първите четири години след въвеждането им популацията почти се удвоява - впечатляващо постижение, но все още недостатъчно, за да се поддържа самостоятелна дива популация. Учените, наблюдаващи новата популация, са установили, че конете се възползват от новата си среда.

Според Питър Шлихтинг, водещ изследовател от университета Arizona State University, целта на програмите за опазване е да се запази генетичното разнообразие и да се предотврати инбридинг, за да оцелеят конете при промените в околната среда.

Камерите с датчици за движение показват, че конете използват изоставени сгради, особено хамбари, като убежища. Те прекарват в тях понякога над пет часа поред, а наблюденията показват активност и през зимата, и през лятото. „Тези сгради могат да служат като ключови точки за събиране на информация за популацията — възраст, пол, численост и генетична структура“, добавя Джеймс Бийзли от университета University of Georgia.

През летните месеци конете не са сами в изоставените постройки. Там са забелязани кафяв заек, благороден елен, лос, дива свиня, червена лисица, енотовидно куче, евроазиатски рис и вълци, както и редица птици и прилепи. Чернобилската зона постепенно се превръща в своеобразен рай за дивата природа - едно от най-неочакваните последици на ядрената катастрофа от 1986 г., която принуди над 116 000 души да се евакуират.

Дългосрочни изследвания показват, че дори след три десетилетия на радиационно облъчване, зоната поддържа разнообразна популация от бозайници. Беларуските проучвания, проведени в Държавния радиационно-екологичен резерват Полесие, дават важни данни за конете на Пржевалски, докато украинската страна започва разширени изследвания едва от 2022 г., с паузи поради войната между Русия и Украйна.

От 2020 г. насам полевите изследвания са нарушавани от горски пожари и окупацията на зоната, а през юни 2025 г. бе съобщено за смърт на кон заради мина. Въпреки това, учените продължават усилията си за наблюдение и опазване на тези уникални животни.

Източник: Popular Mechanics

