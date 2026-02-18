Лайфстайл:

Курти иска международен съд за "Сараевското сафари"

Премиерът на Косово Албин Курти призова за създаването на специален международен съд, който да разследва и съди престъпления, известни като "Сараевско сафари", или „снайперски туризъм“ в Сараево, предаде хърватската медия "Индекс". Курти отправи призива си по време на Втората международна научна конференция на Института за военни престъпления в Косово, проведена по случай 18-ата годишнина от независимостта на страната.

Думите му идват на фона на разследване на италианските власти срещу граждани на Русия, Съединените щати и Италия, обвинени в участие в "лов на хора" по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век. ОЩЕ: Вучич отрече твърдения, че е участвал в "Сараевското сафари"

Какво е "Сараевското сафари"?

Смята се, че богати чужденци са плащали десетки хиляди паунди на сръбските сили за възможността да стрелят по жителите на обсадения град, като сред жертвите е имало и деца. Атаките са извършени под командването на Радован Караджич, който по-късно бе осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал за военни престъпления.

Ролята на Вучич?

Косовският премиер обърна внимание и на информациите за ролята на сръбския президент Александър Вучич в сафарито. 

„Има все повече информация и фактът, че е имало „Сараевско сафари“, в което се посочва, че президентът на Сърбия Александър Вучич е играл роля. За малка сума пари босненски цивилни биха могли да бъдат застреляни със снайпер в обсадения град от хълмовете около Сараево. Ще е необходимо да се ангажира специален международен съд, който да разследва и съди престъпленията на „Сараевското сафари“, смята Курти.

Хибридният наратив за "Жълтата къща"

"Няма „жълта къща“, категоричен е Курти. Под "жълта къща" той визира къща за трафик на органи в Албания, като според косовския премиер такава никога не е съществувала, но е темата е част от хибриден наратив. ОЩЕ: "Сараевското сафари": Платен "лов на хора" по време на войната в Босна и Херцеговина

Деница Китанова
