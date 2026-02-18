Унгария отвръща на удара: Спира доставките на дизел за Украйна

Унгария спира доставките на дизелово гориво за Украйна, докато нефтопроводът "Дружба" не възобнови работата си. Това обяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто на заседание на правителството. Това е ответна мярка на Будапеща срещу Киев, тъй като Унгария твърди, че транзитът на петрол през украинска територия е спрян поради чисто политическо решение от украинска страна. Според Сиярто, Будапеща няма да продължи да доставя дизелово гориво на Украйна, докато петролът не потече отново по тръбопровода, съобщава унгарската медия Index.

Сиярто заяви, че Унгария нямала причина за безпокойство в краткосрочен план, тъй като разполага със стратегически резерв на петрол, достатъчен за 96 дни.

Той съобщи и, че унгарската компания MOL вече е поръчала първите доставки на руски суров петрол по морския път през Хърватия.

Още: ЕК разреши на Унгария да внася руски петрол през Хърватия, но в Загреб май са против

Украйна: Оплачете се на "приятелите си" в Москва

Украинският участък на тръбопровода "Дружба" бе затворен на 27 януари след като руска атака причини разрушения на инфраструктурата, както по-рано посочиха украинските власти. С това бяха спрени доставките за Унгария и Словакия.

След атаката украинският външен министър Андрий Сибиха публикува снимки от последствията от руската атака и посъветва Унгария да се оплаче на своите "приятели" в Москва за проблемите с транзита на руски петрол.

"Можем само да ги посъветваме да се свържат със своите "приятели" в Москва с тези снимки. Това е горящата инфраструктура на нефтопровода "Дружба" след последния целенасочен руски удар на 27 януари, който спря транзита на петрол", написа Сибиха.

Още: Унгария ще иска изключение от санкциите на ЕС срещу руския петрол

И добави: "Между другото, Унгария не изрази никакъв протест към Русия по този въпрос. Те дори не можаха да произнесат думата "Русия". Най-добрия пример за двойни стандарти."