Франция контрира Германия: Ние не се отказваме от изтребителя от шесто поколение

18 февруари 2026, 16:59 часа 337 прочитания 0 коментара
Френският президент Еманюел Макрон остава ангажиран с проекта за френско-германския изтребител от шесто поколение. Това обявиха днес от Елисейския дворец, след като по-рано германският канцлер Фридрих Мерц даде индикации, че Берлин може да се окаже от проекта. Европа е изправена пред такива изпитания, че би било неразбираемо да не могат да се изгладят неразбирателствата, смятат в Париж. "С оглед на стратегическите предизвикателства пред нашата Европа би било неразбираемо неразбирателства от промишлено естество да не могат да бъдат преодолени", се изтъква в изявлението на Елисейския дворец.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул се опита днес да заглади разногласията с Франция по въпроса за общия изтребител, два дни след като Германия постави под въпрос участието си в проекта.

"От ключово значение за бъдещето на Европейския съюз е Франция и Германия да продължат да си подават ръка, винаги да търсим почва за разбирателство, въпреки че понякога гледните точки не съвпадат", изтъкна Вадефул. 

В понеделник Вадефул призова Франция да направи икономии, особено в "социалната сфера", за да разполага с достатъчна възможност за маневриране, за да може да се осъществи целта за засилване на отбранителния капацитет на Европа.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
