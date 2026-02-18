Спорт:

Зеленски наложи санкции срещу Лукашенко за "убийствата на украинци"

18 февруари 2026, 14:39 часа 437 прочитания 0 коментара
Зеленски наложи санкции срещу Лукашенко за "убийствата на украинци"

Днес, 18 февруари, украинският президент Володимир Зеленски обяви налагането на пакет от санкции срещу беларуския президент Александър Лукашенко. "Днес Украйна наложи пакет от санкции срещу Александър Лукашенко и ние значително ще засилим усилията си за противодействие на всички форми на неговата помощ в убийството на украинци. Ще работим с нашите партньори, за да гарантираме, че това ще има глобално въздействие", се посочва в изявлението на държавния глава на Украйна.

Той отбеляза, че през миналата година руските сили са разположили система от ретранслатори за управление на щурмови дронове в Беларус, което им е помогнало да нанасят удари срещу северните области на Украйна - от Киевска област до Волин.

"Руснаците не биха могли да извършат някои от ударите, особено по енергийни съоръжения и железопътни линии в нашите региони, без тази помощ от Беларус. Повече от 3000 беларуски предприятия са били вкарани в руските военни усилия, доставяйки критично важно оборудване, машини и компоненти. Това включва компоненти за производството на ракети, които тероризират нашите градове и села", заяви Зеленски.

Още: Зеленски за мирните преговори: Има напредък във военна посока, в политическа - не

Той отбеляза и друго - че Лукашенко е позволил на беларуска територия разполагането на ракетата "Орешник", както и че през 2025 г. беларуски компании са доставили на Русия критични компоненти за това оръжие. "Това ще продължи и през 2026 г.", заяви Зеленски.

"Украинците никога няма да простят това": Зеленски се противопостави на Тръмп за Донбас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Александър Лукашенко санкции Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес