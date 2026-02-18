Безгрешната Лора Христова за още един медал от Олимпиадата: Всичко е възможно

Бронзовата медалистка от 15 км индивидуално в биатлона на Зимните олимпийски игри 2026 Лора Христова говори след първия пост на женската щафета на България. Тя предаде четвърта след поредна безгрешна стрелба, като в един момент бе и лидер в състезанието. След поредното си силно представяне тя заяви, че е била малко по-притеснена за щафетата, тъй като е отговорна не само за себе си, но и за целия отбор. Тя бе попитана и дали може да се очаква медал и в масовия старт в последния старт на Игрите.

Лора Христова за щафетата: "Справих се с напрежението"

"Беше много вълнуващо. Бях малко по-притеснена от обичайното, защото е щафета и не съм отговорна само за себе си, но мисля, че успях да се справя със стрелбата и напрежението. Очаквам момичетата да дадат всичко от себе си, както правят винаги, и каквото стане", каза Лора Христова за щафетата, в която и Милена Тодорова се представи много силно, за да предаде втора на третия ни пост Мария Здравкова.

"Мотивирана съм, спокойна съм, искам да се наслаждавам на състезанията. Медал в масовия старт? Всичко е възможно", добави още Лора Христова. Повече за представянето на България в женската щафета в Милано/Кортина 2026 можете да следите в Actualno.com!