Заради Белгород: Захарова бълва змии и гущери към Чехия, намеси и България

Захарова реагира, след като Чехия буквално каза на Кремъл да си гледа работата заради руското искане за свикване на Съвета за сигурност на ООН заради Белгород. "Единствено Русия е виновна за десетките хиляди жертви във войната. За нещастие, Русия постоянно използва платформата на Съвета за сигурност за дезинформация и пропаганда по отношение на войната. Не вярваме сега да е по-различно" - това са част от думите в официално чешко изявление, с което се отказва участие в заседание и брифинг на Съвета.

Czech Republic officially tells Russia to go fuck itself.



I am so proud of my government. pic.twitter.com/4zMP4ZQaSA